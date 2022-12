Cette semaine, certains mondialistes ont fait leur retour à l’entraînement du PSG. C’était le cas de Marquinhos et Neymar hier. Mais le dernier cité n’avait pas encore retrouver le chemin des terrains. C’est chose faite ce vendredi.

La Coupe du Monde a fermé ses portes dimanche après-midi avec la finale entre l’Argentine et la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Certains mondialistes ont fait leur retour à l’entraînement du PSG cette semaine. C’était le cas pour Vitinha, Carlos Soler, Pablo Sarabia et Keylor Navas lundi. Mercredi, à la surprise générale, Kylian Mbappé était présent à l’entraînement au Camp des Loges. Achraf Hakimi avait lui aussi fait son retour au centre d’entraînement ce jour-là. Marquinhos et Neymar étaient eux de retour jeudi. Mais le numéro 10 n’avait pas foulé le terrain, reprenant en salle. Ce vendredi, il était bien présent sur les pelouses du centre Ooredoo.

Kylian et Ethan Mbappé à l’entraînement ensemble

Comme le PSG l’a dévoilé dans une vidéo, Neymar était bien sur les terrains avec ses coéquipiers lors de la séance d’entraînement du jour. C’était également le cas pour Marquinhos, Kylian Mbappé, Vitinha, Carlos Soler, Pablo Sarabia et Keylor Navas. Le numéro 7 du PSG qui était en compagnie de son petit frère, Ethan, lors de cette entraînement. Blessé aux cotes lors du Mondial avec le Portugal, Danilo Pereira a fait son retour sur les terrains hier. Mais il s’entraîne encore à part, effectuant des exercices avec ballon. De son côté, Achraf Hakimi a effectué plusieurs courses en compagnie de Juan Bernat. Les Parisiens s’entraîneront encore demain afin de préparer la réception de Strasbourg mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360).

🚨 | Neymar est de retour à l’entraînement collectif ✅🇧🇷 pic.twitter.com/Qd6x9wX8yb — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 23, 2022