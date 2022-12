Auteur d’une prestation impressionnante face à l’Argentine en finale de Coupe du monde, malgré la défaite de l’équipe de France, Kylian Mbappé est désormais focus sur la deuxième partie de saison du PSG.

Avec un triplé et un tir au but réussi face à l’Argentine en finale du Mondial dimanche dernier (3-3, T.A.B 4-2), Kylian Mbappé a réalisé un exploit en Mondovision. Une performance pas récompensée avec une victoire de l’Albiceleste de Lionel Messi. Désormais, le numéro 7 du PSG aura à coeur de remplir les objectifs des Rouge & Bleu lors de la seconde partie de saison avec la Ligue des champions en ligne de mire. Et alors qu’une dizaine de jours de repos a été accordée à tous les Mondialistes, l’attaquant de 24 ans a réservé une petite surprise ce mercredi.

🚨 | Kylian Mbappé est présent au Camp des Loges ce matin 🇫🇷🤩 https://t.co/Q8hKNzC8kw — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 21, 2022

Mbappé présent au Camp des Loges

En effet, dans la matinée, le compte Twitter du PSG a indiqué le retour de Kylian Mbappé à l’entraînement, trois jours seulement après la défaite en finale de Coupe du monde. Reste désormais à savoir si l’international français sera apte pour le premier match de reprise face au RC Strasbourg le 28 décembre prochain. Pour rappel, les autres Mondialistes comme Neymar Jr, Marquinhos, Achraf Hakimi et Lionel Messi retrouveront le chemin de l’entraînement dans les jours à venir.