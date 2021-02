Paredes : “À partir de demain on va commencer à préparer le match de Barcelone”

Une nouvelle fois titulaire dans l’entrejeu du PSG, Leandro Paredes a livré un match solide et a distribué de belles passes lors de la victoire face à l’OGC Nice (2-1). L’international argentin s’installe comme un titulaire indiscutable sous Mauricio Pochettino. Après la victoire face aux Niçois, le milieu de terrain parisien a évoqué la prestation des Rouge et Bleu avant de se pencher sur la confrontation face au FC Barcelone en 8es de finale de Ligue des champions.

“Je suis très content déjà parce que nous avons gagné. On a montré ce que l’on souhaitait. On a fait un bon match contre une équipe qui est forte quand elle porte le ballon. À la fin, c’est la victoire le plus important. À partir de demain on va commencer à préparer le match de Barcelone. Ce sera un autre match très très difficile, et on va l’aborder de la meilleure façon possible”, a déclaré Leandro Paredes après la victoire face à l’OGC Nice, via le site officiel du PSG.