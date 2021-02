PSG / OGC Nice : les notes des joueurs parisiens

Le PSG avait besoin contre Nice de prendre les trois points, de se mettre en place avant le rendez-vous de Barcelone mardi, et de ne pas avoir de blessé supplémentaire. C’est assez largement réalisé. Des joueurs ont marqué des points. Gana Gueye dans l’abattage et Leo Paredes dans la justesse de jeu, avec une grande qualité de passe. Placé à droite, Moise Kean a montré qu’il était collectif. Il est impliqué sur le premier but, et décisif en inscrivant le second d’une tête. Il devrait jouer au Camp Nou. Mauro Icardi s’est dépensé sans compter, il a été passeur décisif et a trouvé le poteau sur le premier but. L’Argentin sera titulaire mardi, avec Kylian Mbappé, très tonique faute d’être précis dans ses frappes. Curieusement, c’est en défense centrale que le PSG a été en difficulté. Quelques erreurs de Marquinhos, dont une qui a coûté un but. Placé à droite, Thilo Kehrer a confirmé qu’il était mieux là. Il n’est pas exclu qu’il soit choisi par Mauricio Pochettino pour le Barça-PSG.

Les notes de Canal Supporters pour les joueurs du PSG : Navas (6) – Kehrer (6) – Marquinhos (3,5) – Kimpembe (5) – Kurzawa (5) – Paredes (6,5) – Gueye (6,5) – Kean (6) – Draxler (5,5) – Mbappé (6) – Icardi (6)