Pochettino : “On doit être content de cette victoire, on l’a méritée”

Les trois points et pas de nouveaux blessés. Face à l’OGC Nice au Parc des Princes, le PSG a assuré l’essentiel (2-1) et occupe provisoirement la tête de la Ligue 1, en attendant les résultats du LOSC et de l’OL. Les Parisiens pourront désormais se concentrer pleinement sur le 8e de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone mardi prochain. Avec la victoire face aux Niçois, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, est revenu sur la victoire de son équipe, au micro de Canal Plus, et en conférence de presse d’après-match. Il a également évoqué le match tant attendu face au club catalan

Victoire rassurante avant le FC Barcelone ?

Pochettino : “Tous les matches sont difficiles. On a contrôlé, on doit être content de cette victoire. On l’a méritée et on a été professionnel. La relance ratée de Marquinhos ? Ça arrive parfois. Ça peut arriver à n’importe quel joueur.”

Le match face au FC Barcelone . Le PSG peut-il réussir l’exploit ?

Pochettino : “On va affronter une très bonne équipe. Le FC Barcelone reste le FC Barcelone. On va essayer de gagner là-bas. C’est un autre esprit et une autre mentalité. Il manque des joueurs importants mais on a une équipe dans laquelle il faut faire confiance. C’est mieux quand vous avez tout le monde à disposition, mais on va essayer de gagner bien sûr, on n’a pas d’excuse. On va y aller avec la mentalité pour gagner.”

Le PSG ne s’est jamais qualifié en phase aller-retour lors de l’absence de Neymar

Pochettino : “En football, ce sont toujours des défis. C’est vrai mais c’est un autre obstacle à surmonter. On va essayer de changer la statistique.”

Au sujet de Marco Verratti

Pochettino : “Marco Verratti s’est entraîné aujourd’hui. Il a encore quelques douleurs mais on espère l’avoir. On va discuter avec lui.”

Les prestations de Moise Kean et Julian Draxler

Pochettino : “Je pense que Kean a fait une bonne partie, il a marqué comme à Caen. Il peut jouer à tous les postes. On est très content. Draxler ? Je suis content de sa prestation. Il a été capable de bien lire les situations et de faire le lien dans l’équipe. C’est un joueur qui est capable de faire ce type de prestation, qui marque en plus. Je suis très heureux pour lui.”

Le changement tactique en 4-3-3 en fin de match, une option face à Barcelone ?

Pochettino : “Une des choses qu’on veut mettre en place, c’est cette flexibilité sur le plan tactique. On veut que l’équipe puisse communiquer afin de jouer de différentes manières. On doit trouver différentes animations sur le plan offensif. Ce n’est pas facile, on aura peu de temps pour travailler tactiquement avant Barcelone. La priorité sera la récupération mais oui, on veut une équipe qui soit capable de respecter des principes de jeu clairs tout en pouvant avoir cette flexibilité sur le plan tactique.”

La préparation du déplacement à Barcelone

Pochettino : “La récupératioin physique et mentale d’abord, ce sera le premier axe. Sur le plan tactique, on ne pourra pas beaucoup travailler sur le terrain mais on s’appuiera sur la vidéo pour que les joueurs puissent comprendre les différentes idées et les plans de jeu.”