Paredes et Gueye buteurs avec l’Argentine et le Sénégal

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine disputait son 8e match de la phase de groupes pour les Éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Et les joueurs de Lionel Scaloni ont enchaîné un deuxième match nul après celui face au Chili la semaine passée. Opposé à la Colombie, l’Argentine avait pourtant très bien débuté avec deux buts dès le début du match. Cristian Romero avait ouvert le score dès la 3e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain du PSG, Leandro Paredes, a marqué suite à un très bel enchaînement dans la surface colombienne (8e). Mais l’Albiceleste a finalement concédé le match nul face à la Colombie (2-2) suite aux buts de Luis Muriel (51e) et Miguel Borja (90e+4) en seconde période. Avec ce match nul, l’Argentine reste deuxième du classement, à six points du Brésil. Concernant les Parisiens, Leandro Paredes a disputé l’intégralité du match tandis qu’Ángel Di Maria est resté sur le banc. Les deux joueurs seront désormais concernés par la Copa America (13 juin-11 juillet).

XI de l’Argentine : E,Martínez (Marchesin, 40′), Montiel, Paredes, De Paul, Acuña, Messi, Romero (Pezzella, 54′), González (Foyth, 65′), Otamendi, Lo Celso (Palacios, 54′), L.Martínez.

Deux autres Parisiens étaient également concernés par un match de sélection. En effet, le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye était opposé au Cap Vert dans le cadre d’un match amical. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Lions de la Teranga – Aliou Cissé – a attribué des postes inhabituels aux deux joueurs des Rouge et Bleu. En effet, Abdou Diallo a évolué au milieu de terrain tandis qu’Idrissa Gueye a été positionné en tant qu’ailier gauche du 4-2-3-1. Les Sénégalais se sont imposés sur le score de 2-0. Idrissa Gueye s’est notamment distingué en marquant sur coup-franc (55e). Sadio Mané a assuré la victoire en fin de match sur pénalty (86e).

XI du Sénégal : Mendy – Gassama, Koulibaly, Ciss, Mendy – Diallo, Diatta – Gueye, Dia, Mané – Sarr