Revue de presse PSG : Wijnaldum, Donnarumma, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse nationale ce mercredi 9 juin 2021 : le milieu international néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, proche de signer au PSG jusqu’en juin 2024. Le joueur de 30 ans a été le 5e joueur le plus utilisé en Premier League la saison passée.

“Il pourrait trouver sa place comme relayeur droit dans un milieu à trois”, juge L’Equipe. “Au cœur du milieu, le Néerlandais ne guide pas forcément le jeu de ses équipes. En revanche, il maintient son intensité. Disposant d’un volume impressionnant, il se distingue dans le harcèlement du porteur du ballon. À la différence d’autres relayeurs, il ne va pas forcément sortir dans les pieds des adversaires mais plutôt les enfermer, défendre debout et passer l’épaule pour gagner le ballon. […] Sécurisant défensivement, il l’est aussi offensivement. Sa qualité principale : conserver le ballon sous pression.” En outre la prochaine recrue du PSG sait marquer : “Cette qualité manque à Paris, où les milieux se présentent trop peu dans la surface adverse.” Bref, le journal sportif est assez enthousiaste quand aux qualités de Gini.

Et puis il y a la signature à venir de Gianluigi Donnarumma (22 ans), en fin de contrat à l’AC Milan. Si elle se confirme, “elle soulève de nombreuses interrogations sur la logique et le gain sportif pour le PSG“, écrit L’Equipe. “Au club parisien, ces dernières heures, on évoquait des «discussions qui progressent». Le plus probable est un achat avec un prêt immédiat à l’AS Rome mais difficile de voir la cohérence sportive d’un tel choix après la saison exceptionnelle de Keylor Navas (34 ans) et sa prolongation, fin avril, jusqu’en 2024. L’Italien n’est pas encore un gardien complet. Quelle plus-value apporterait-il au PSG dans les deux à trois ans ? 12M€ net annuels sur 5 ans, est-ce une si bonne opération ?” Et puis Rico, Letellier, Areola, Bulka, Franchi et Innocent sont tous sous contrat. “L’Espagnol est une doublure achetée 6M€. Quant au cas Areola, et son salaire XXL, il va devoir être tranché.“ La possible arrivée de Donnarumma “continuera à nourrir des commentaires sur les relations entre Mino Raiola et Leonardo. Le célèbre conseiller a pris une place considérable ces dernières années dans les mercatos parisiens (Kean, Verratti, Areola…). Les médias italiens évoquent, pour cette transaction, une commission de 20M€.”

“Comme le Real Madrid avec Thibaut Courtois en 2018, le PSG voit en Gianluigi Donnarumma une opportunité de marché”, observe Le Parisien (il est coté 60M€ selon le site de référence Transfermarkt). “Le marché des gardiens fonctionne à flux tendu, comme celui des latéraux. Les meilleurs sont rares et chers. Donnarumma est-il dans cette classe ? Sans doute pas encore mais il en prend le chemin, lit-on. En cas de prêt (l’AS Rome est évoquée), le club «loueur» de Donnarumma ne pourra prendre en charge la totalité de ce salaire. Le PSG sait d’ores et déjà qu’il paiera en grande partie le salaire d’un gardien qui n’est pas à sa disposition. L’option d’une mise en concurrence immédiate avec Navas ne serait pas à exclure. C’est même, selon nos informations, l’option privilégiée à ce jour. […] A priori, que Donnarumma soit prêté ou s’installe dès la saison prochaine à Paris, Navas restera le n°1. Pour combien de temps ? C’est la donnée manquante. Actuellement blessé à une épaule, Navas observe la situation depuis son lieu de villégiature.”

Enfin, hier l’équipe de France s’imposait 3-0 en amical contre la Bulgarie devant 5000 spectateurs au Stade de France. Le Parisien donne un 7/10 à Presnel Kimpembe et un 6/10 à Kylian Mbappé. L’Equipe attribue un 6/10 aux deux joueurs du PSG.