Neymar brille, le Brésil bat le Paraguay et continue son sans-faute

Neymar continue sur sa lancée avec le Brésil. Le joueur du PSG a marqué un but et fait une passe décisive lors de la victoire 2-0 de l’équipe Canarina face au Paraguay à Asuncion. Le n°10 auriverde a marqué dès la quatrième minute (66 buts en sélection comme Zico et Romario), grâce à un centre de Gabriel Jesus depuis la droite, et a servi Lucas Paquetá dans le temps additionnel (90e+3) pour le break et une sixième victoire en six matches. Avec 18 points, 100% de victoire dans les éliminatoires de la zone sud-américaine pour la Coupe du monde 2022, le Brésil est déjà très proche du Qatar. Marquinhos a également joué l’intégralité de la rencontre.