Paredes : “Nous sommes sur une bonne série”

Sur la pelouse du FC Metz, le PSG a assuré le plus important dans cette course au titre intense. À l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est imposé (3-1) face au club messin grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un nouveau but d’Icardi. Une victoire qui permet aux Rouge et Bleu d’occuper provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat entre l’OL et LOSC (dimanche 21h). Au micro de Canal Plus, le milieu de terrain du PSG – Leandro Paredes – est revenu sur la prestation parisienne.

“Leader de Ligue 1 ? Oui, on attend le résultat de dimanche et on espère qu’il nous sera favorable. On a fait ce que nous devions faire et la victoire était le plus important. Le PSG dans sa meilleure forme avant Manchester City ? Nous sommes bien et sur une bonne série. On a affiché un bon niveau et on espère bien récupérer. La sortie sur blessure de Mbappé ? Je ne sais pas. J’espère que ce n’est pas important et qu’il sera là mercredi”, a commenté Leandro Paredes après la victoire du PSG au Stade Saint-Symphorien.