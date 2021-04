Tous les matches, toutes les compétitions sont à enjeu pour le PSG, et sans droit à l’erreur. Avec un match nul en Moselle, le PSG prendrait provisoirement le tête du Championnat de France, mais il a besoin de trois points pour viser le titre et consolider une place sur le podium. Qu’importe le J-4 (réception de Manchester City), il faut l’emporter à Saint-Symphorien tout à l’heure. Pour y parvenir Mauricio Pochettino a l’embarras du choix. L’infirmerie du PSG s’est vidée, il n’y reste que Juan Bernat (en phase de reprise) et Alexandre Letellier. Marquinhos, lui, est resté en Ile-de-France pour parfaire sa condition dans la perspective de la demi-finale de l’UEFA Champions League. En termes de onze de départ, Keylor Navas effectue son retour dans la cage et Presnel Kimpembe en défense centrale. Le Titi-capitaine est épaulé par Thilo Kehrer. Florenzi et Kurzawa débutent sur les côtés. Herrera et Paredes vont travailler avec Verratti. Neymar et Mbappé sont titulaires, Sarabia étant le onzième homme. Avant le match, Leonardo a appelé à la mobilisation générale pour les dix derniers matches (potentiels) de la saison.

Fil du match

Dès la 5e minute, Ander Herrera lance parfaitement Kylian Mbappé. L’attaquant file au but et va marquer (0-1). Le match est agréable et maitrisé par le PSG. Et file ainsi jusqu’à la pause, tranquillement. Mais dès l’entame de la seconde période, Boulaya centre pour Centonze dans le dos de Kurzawa, et le Messin marque de la tête (1-1, 46e). Le PSG réagit par Sarabia (50e) et Paredes (56e). Agacé par l’arbitrage, Mbappé déclenche une frappe puissante (et déviée) qui trompe Oukidja (1-2). Paris tente le break par Di Maria (74e) puis Neymar (75e), puis Bakker (77e), puis Florenzi (79e), puis Mbappé (81e) mais sans réussite. Ander Herrera trouve même la barre dans la foulée ! Mbappé sort suite à un coup au genou. Icardi (entré en jeu) obtient un penalty qu’il transforme d’une Panenka (1-3, 89e). Le break est enfin réalisé. Le PSG tient ses trois points si importants. Deux points d’avance provisoirement sur Lille, quatre sur Monaco et cinq sur Lyon.

Feuille de match du FC Metz / PSG

34e journée de la Ligue 1 Uber Eats | Samedi 24 avril 2021 à 17 heures au stade municipal Saint-Symphorien (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Delajod | VAR : Delerue et Coué | Buts : Mbappé (5e et 59e), Centonze (46e), Icardi (89e SP) | Avertissements : Angban (15e), Verratti (37e), Mbappé (58e), Kurzawa (60e), Herrera (79e)