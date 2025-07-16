Pisté par le PSG, Andrija Maksimovic vers l’Allemagne ?

Depuis deux ans, le PSG a décidé de changer de politique et d’axer son recrutement sur des jeunes joueurs en devenir. Dans cette optique, il pistait Andrija Maksimovic. Mais ce dernier devrait prendre la direction de l’Allemagne.

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, est un spécialiste dans le recrutement de jeunes pépites en développement. Partout où il est passé, le dirigeant portugais a trouvé des jeunes joueurs prometteurs qui ont ensuite explosé au plus haut niveau. Ces derniers mois, on évoquait un intérêt du PSG pour Andrija Maksimovic. Le milieu offensif (18 ans) de l’Étoile Rouge de Belgrade avait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Mais ce dernier ne devrait pas venir renforcer l’effectif du PSG.

Luis Campos l’avait plusieurs fois observé

En effet, selon les informations de Mozzartsport, le jeune serbe serait sur le point de s’engager avec le RB Leipzig. Une offre de 14 millions d’euros avec 500 000 euros de bonus facilement atteignables, en plus d’une clause lui permettant de toucher 10 % d’une future revente, aurait convaincu l’Étoile Rouge de Belgrade de laisser filer son joueur. Le média serbe rappelle que le conseiller sportif du PSG avait envoyé son collaborateur, Mark Jusuf, observer Andrija Maksimovic durant la saison et qu’une rencontre avait également eu lieu avec l’entourage du joueur ces derniers mois. Manchester City et le Borussia Dortmund étaient également dans la course. Mais il devrait donc poursuivre sa carrière au sein du RB Leipzig.