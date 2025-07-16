Revue de presse PSG : Grace Geyoro, Sakina Karchaoui…

Revue De Presse Psg

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 juillet 2025. Grace Geyoro souhaiterait quitter le PSG, Sakina Karchaoui s’interroge aussi sur son avenir…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les tests belles performances de Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Thiniba Samoura avec l’équipe de France. Les trois joueuses du PSG pourraient voir plusieurs prétendants taper à la porte du club de la capitale pour tenter de les recruter. Malgré un temps de jeu assez réduit (trois titularisations sur 18 matches joués en 2025, elle a disputé seulement 268 minutes de jeu sur 1620 possibles), la dernière citée serait actuellement en négociation pour prolonger son contrat avec le PSG. Mais son Euro va en tout cas attirer les convoitises, lance le quotidien sportif.De son côté, Grace Geyoro aimerait quitter le PSG et a fait part de son envie à la direction. » L’épanouissement de Sandy Baltimore, qui a quitté le PSG pour Chelsea l’été dernier, l’a convaincue que la suite de sa carrière passait par l’étranger et non par le nouveau projet emmené par Paulo César« , indique le quotidien sportif. Enfin, Sakina Karchaoui n’a pas non plus écarté la possibilité d’un départ, avance L’Equipe. L’entrejeu parisien pourrait-il être décimé la saison prochaine ? Au club, on assure que ces joueuses seront des cadres du nouveau projet, au même titre que la recrue espagnole Olga Carmona, conclut le quotidien sportif.

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.

