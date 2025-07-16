Les remerciements de Neves et Hakimi après la saison historiques du PSG

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Joao Neves et Achraf Hakimi, deux des meilleurs joueurs parisiens cette saison, ont adressé un message aux supporters des Rouge & Bleu.

Dimanche soir, le PSG a terminé sa saison 2024-2025 avec une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0). Une saison historique avec la conquête de la première Ligue des champions de l’histoire des Rouge & Bleu. Même si le club de la capitale a été loué pour son jeu collectif, de très nombreux joueurs ont brillé sous le maillot du PSG. C’est le cas de Joao Neves et Achraf Hakimi.

« Fier de notre parcours et de notre saison »

Arrivé au PSG en provenance de Benfica l’été dernier, le milieu de terrain a fortement brillé au côté de Vitinha et Fabian Ruiz. À l’issue de cet exercice 2024-2025 à rallonge, l’international portugais a tenu à remercier les supporters parisiens via son compte Instagram. « Déçu de ne pas rentrer avec un nouveau trophée, mais fier de notre parcours et de notre saison. Merci à vous pour le soutien. Allez Paris. » Son coéquipier, Achraf Hakimi, également auteur d’une très grande saison (55 matches, onze buts, seize passes décisives), a aussi évoqué cette saison historique via ses réseaux sociaux. « La fin de saison n’a pas été la plus idéale, mais on peut quand même être fiers de tout ce qu’on a vécu pendant cette saison historique. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu ce mois-ci aux US. À très vite. »