Pochettino : “Leur mentalité est construite sur la victoire, comme le PSG”

Dans deux jours, le PSG se déplace à Barcelone pour y affronter le Barça dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mauricio Pochettino dirigera sa première rencontre de Ligue des Champions sur le banc du PSG, lui qui a amené Tottenham en finale de la C1 en 2019. Pour le site internet de l’UEFA, l’entraîneur argentin s’est penché sur la confrontation avec le FC Barcelone.

“Paris a eu l’occasion l’an passé de réussir ce dont le club rêve depuis 50 ans, nous avons désormais une autre opportunité. Nous devons avancer étape par étape pour que les choses se passent bien et nous devons garder à l’esprit que ce sera difficile. D’abord, nous devons affronter Barcelone. J’ai suivi l’évolution du Barça, d’abord depuis chez moi à Londres, quand Ronald [Koeman] a pris les commandes. Il est clair qu’ils sont passés à une autre étape, un nouveau chapitre, note Pochettino dans cette interview. Dès que Ronald est arrivé, il a commencé à travailler pour tirer le meilleur de son équipe. Après 7 mois, il a mis ses idées en pratique et l’équipe correspond à ce qu’il souhaitait. Je vois une équipe solide, avec des idées claires et des joueurs incroyables. Ils sont compétitifs, c’est une équipe bâtie pour gagner. Leur mentalité est construite sur la victoire, comme toutes les grandes équipes, comme le PSG.“

Mauricio Pochettino qui a enfin évoqué le match en lui-même. “Nous devons évidemment avoir une organisation et des idées claires sur comment nous voulons attaquer et stopper Barcelone. Mais nous avons toujours confiance en nos joueurs pour faire du mieux qu’ils peuvent et décrocher un résultat positif.“