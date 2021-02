Dans douze jours le PSG a rendez-vous avec Barcelone au Camp Nou dans le cadre des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Un Barça qui a lutté à Grenade (3-5 après prolongations) pour décrocher son ticket pour les demi-finales de la Copa del Rey. Un exploit puisque les Catalans étaient menés 2-0 à la 88e minute du match en Andalousie. Ronald Koeman, l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone, s’est dit “fier du caractère de ses joueurs” après la rencontre. Mais lors de la conférence de presse, il a été question du PSG et de Lionel Messi… à partir d’une déformation de l’importance des propos d’Angel Di Maria au micro de Canal Plus après le PSG-Nîmes. Le Fideo ne faisant que répondre simplement à une question d’Olivier Tallaron. “C’est un manque de respect que tant de personnes au PSG parlent de Lionel Messi, sachant qu’il joue chez nous et que nous allons nous opposer en Champions League. Il font chauffer le match”, a déclaré Ronald Koeman. Et par rebond, le ton monte.