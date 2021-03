Présentation de la 28e journée de Ligue 1

Deux séries de cinq matches à 19 heures et 21 heures, c’est ainsi que se compose cette 28e journée de Ligue 1 en milieu de semaine. En ce qui concerne le haut de tableau, ce sont les Lyonnais qui tireront les premiers avec la réception d’un Stade Rennais en plein chamboulement suite à la démission de Julien Stéphan et l’arrivée (en cours) de Bruno Genesio, ancien coach de l’OL. Les Bretons sont dans la panade (2 nuls et 4 défaites sur les 6 derniers matches) et bons à prendre. A 21 heures, outre le PSG qui, décimé, doit prendre trois points en Gironde, on aura Lille, le leader, face à l’OM. Les Phocéens ont pris un point contre l’OL (1-1) dimanche soir, mais il n’est pas certain qu’ils puissent en faire autant contre les Dogues. A voir. La bonne nouvelle viendra peut-être d’Alsace où le Racing Strasbourg reçoit l’AS Monaco. Les hommes de Thierry Laurey (rétabli) ont réalisé une belle performance à Pierre-Mauroy dimanche dernier et étaient même déçus du 1-1 contre le LOSC. Bis repetita contre le club du Rocher ? A vos pronostics !