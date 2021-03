Bordeaux / PSG : annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG affronte les Girondins de Bordeaux – au Matmut Atlantique – à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. À deux points du leader lillois, les Rouge et Bleu devront s’imposer dans cette intense lutte pour le titre de champion de France. Sans de nombreux joueurs cadres (Kylian Mbappé suspendu, Moise Kean positif à la Covid-19, Angel Di Maria, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Neymar et Juan Bernat en phase de reprise), le club de la capitale devra ramener les trois points de son déplacement en Gironde. Alors comment sentez-vous ce match face aux Bordelais ? Annoncez votre pronostic ici.

Samedi dernier, le PSG s’était largement imposé sur la pelouse du Dijon FCO (0-4). Un résultat annoncé ici par : Pas content !, MisterGeorge, Popoch, Artikx-Panem et circenses, Jesélegend #FCTeamNight, maou75, Thierry17, Poche’Juice, PSGagnant 2021 et Cavanevendange. Félicitations à eux !