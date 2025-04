PSG : Après-midi compliqué pour Presnel Kimpembe avec le groupe Espoirs

S’il est désormais de retour de de blessure avec le PSG, Presnel Kimpembe peine tout de même à grappiller du temps de jeu avec Luis Enrique. Ainsi, le titi parisien a fait la demande de jouer avec le groupe Espoirs ce vendredi afin de gagner du rythme.

Après de longues années embêté par son tendon d’Achille, Presnel Kimpembe s’installer à nouveau dans le groupe du Paris Saint-Germain, effectuant les entraînements collectifs et les déplacements pour les matchs on ne peut plus normalement. Cependant, en terme de compétition et temps de jeu, le défenseur central français patine toujours. En effet, le champion du monde 2018 compte depuis son retour de blessure cette saison, 4 rencontres toutes compétitions confondues (1 en C1, 1 en L1 et 2 en CdF) pour seulement 67 minutes passées sur le pré. Ainsi, afin de gagner du temps de jeu et du rythme, Presnel Kimpembe a fait la demande de jouer avec le groupe Espoirs ce vendredi après midi à Nîmes en match amical. Une rencontre qu’a parfaitement bien entamé le club de la capitale en menant 0-1 dès la 14e minute de jeu grâce à Legrix. Cependant, les Nîmois sont revenu au score à la 33e minute de jeu sur un penalty concédé par … Presnel Kimpembe et transformé par Laurens. Sur un fil du match retranscris sur X, nos confrères du Midi Libre relatent ensuite l’avantage pris par le NO juste avant la mi-temps (44′).

Au retour des vestiaires, le PSG a égalisé (2-2) à la 54e minute de jeu grâce à Sangaré. La rencontre s’est terminé sur ce score nul, et Presnel Kimpembe a joué près d’une heure. Régulièrement avec les professionnels, Yoram Zague a lui aussi participé à ce match.