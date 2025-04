Vitinha, Dembélé, Ruiz… Les chiffres clés après PSG / Aston Villa

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Trois jours après la victoire, retour en chiffres sur cette affiche.

Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le PSG s’est logiquement imposé contre Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-1). Trois jours après ce beau succès qui permet aux Parisiens de prendre une option pour la qualification en demi-finales de la compétition, le PSG a dévoilé quelques chiffres autour de cette rencontre. Le club de la capitale a offert un festival avec pas moins de 29 tentatives pour s’offrir son total de frappes le plus élevé dans un match de Champions League cette saison. Premier buteur du match côté parisien, Désiré Doué a cinq buts sur ses quatre derniers matches avec les Rouge & Bleu. « À seulement 19 ans et 310 jours, il est devenu le deuxième plus jeune Français à marquer lors d’un quart de finale de Champions League. » Pour la première depuis qu’il est au PSG, Nuno Mendes a été buteur et passeur dans une même rencontre. L’international portugais est impliqué dans huit buts cette saison (quatre réalisations, quatre offrandes). Il égale son plus haut total sur un exercice avec Paris.

A voir aussi : LdC : Le Prince William fait l’éloge de Vitinha et du PSG après sa victoire face à Aston Villa

Vitinha a multiplié les passes

Lors de ce match contre Aston Villa, Vitinha a touché pas moins de 164 ballons et tenté 152 passes. Ce dernier lui permet de s’offrir le total le plus élevé lors d’un match de Champions League cette saison. Passeur décisif pour Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz a délivré sa quatrième passe décisive en Ligue des champions cette saison. Également passeur décisif pour Nuno Mendes, Ousmane Dembélé a cumulé 9 dernières passes avant un tir, soit le plus haut total réalisé par un joueur au cours d’une rencontre de Champions League depuis le mois d’avril 2021. Depuis qu’Opta analyse la compétition (2003-2004), aucun joueur du club de la capitale n’est parvenu à faire mieux.