Affaire Rabiot : L’ancien du PSG revient sur les sorties médiatiques de sa maman

L’affaire entre le clan Rabiot et le PSG s’estompe, mais le milieu de terrain français a été interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse. L’occasion pour lui de s’exprimer sur sa relation avec sa maman et revenir sur ses récentes sorties médiatiques.

Après le Classique PSG – OM du dimanche 16 mars dernier et les insultes à l’encontre du clan Rabiot, la maman et agent du milieu de terrain français n’a pas cessé ce se défendre par le biais de différentes sorties médiatiques afin de pointer du doigt les banderoles déployées en tribune Auteuil. Le point culminant de sa défense ? Sa présence dans l’épisode de Complément d’Enquête sur France 2 réservé à Nasser Al-Khelaïfi, afin de témoigner sur le traitement réservé par le Paris Saint-Germain à son fils, Adrien Rabiot. Ainsi, ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match en marge de la 29e journée de Ligue 1, le joueur de l’Olympique de Marseille a été interrogé sur la relation qu’il entretient avec sa mère : « On a choisi de travailler comme ça avec ma mère. C’est même un bouclier pour moi, elle s’occupe de l’extra-sportif et de faire des sorties dans la presse quand il le faut. Ça se passe très bien comme ça, c’est notre manière de travailler. […] Elle m’a toujours protégé en me disant de faire ce que je savais faire sur le terrain. C’est aussi pour ça que j’ai pu réussir« .

Adrien Rabiot a ensuite poursuivi en revenant sur ces sorties médiatiques et la défense de sa maman après les banderoles et insultes du 16 mars dernier : « Pour l’épisode du Paris Saint-Germain, elle a été touchée personnellement, on l’a attaqué personnellement, c’est pas l’agent qui a été attaquée, c’est la femme, c’est la mère. C’est normal qu’elle réagisse en son nom« .