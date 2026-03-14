Chelsea / PSG – Liam Rosenior face à un dilemme pour le poste de gardien de but

Après la large défaite subie sur la pelouse du PSG (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, fait face à un dilemme pour son poste de gardien de but.

Battu largement au Parc des Princes par le PSG (5-2) lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, Chelsea n’aura pas le temps de gamberger. En effet, ce samedi (18h30 sur Canal Plus Foot), les Blues disputent un match important de Premier League face à Newcastle. L’objectif sera de rester dans la course au top 4. Mais avant cette rencontre, l’entraîneur Liam Rosenior doit faire face à un choix délicat.

À lire aussi : Info à la Une – Un week-end sans match bénéfique pour le PSG

Liam Rosenior laisse planer le doute

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le technicien anglais est en plein doute concernant le poste de gardien de but. Titulaire en début de saison, Robert Sanchez a vu Filip Jörgensen être récemment promu comme portier numéro un. Mais le gardien danois reste sur une prestation difficile face au PSG en Ligue des champions. Avant de recevoir les Magpies en championnat, Liam Rosenior a continué dans sa communication positive en indiquant que Robert Sanchez était « l’un des meilleurs gardiens de Premier League » et en saluant la performance de Filip Jörgensen face à Aston Villa (4-1) le 4 mars dernier. « En réalité, le premier, âgé de 28 ans, a récemment perdu sa place dans le but des Blues à cause de sa nervosité, de ses sautes de concentration et de la faiblesse de son jeu au pied, un domaine dans lequel Rosenior est très exigeant avec ses portiers », explique le quotidien sportif.

Cependant, son deuxième gardien, Filip Jörgensen, vient de livrer une prestation compliquée au Parc des Princes. Voilà désormais Liam Rosenior confronté à un dilemme à ce poste. Soit il relance le portier espagnol face à Newcastle, « parce qu’il réalise en moyenne bien plus de parades que son rival, arrêtant 67 % des tirs qu’il essuie en moyenne cette saison toutes compétitions confondues selon Opta, contre 48 % pour le Scandinave », soit il choisit de poursuivre avec le Danois de 23 ans « qui, malgré ses bourdes récentes, demeure une référence pour la qualité de ses transmissions : parmi les gardiens ayant disputé au moins 3 matches de Premier League, c’est en effet lui qui présente le plus haut pourcentage de passes réussies (82 %). »

Ce que vous n'avez pas vu de PSG – Chelsea 👀



La vidéo complète est à retrouver sur Youtube 💻#UCL pic.twitter.com/sQIDVVDXSz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026