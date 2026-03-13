PSG / Chelsea, un match référence qui en appelle d’autres 

Le PSG s’est largement imposé contre Chelsea en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Un match référence qui devrait lancer le sprint final de cette saison 2025-2026.

Lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, le PSG a très certainement réalisé son match référence, celui qui lui permet d’emmagasiner un plein de confiance pour la deuxième partie de la saison. Malgré ce beau succès, qui offre une belle option pour la qualification en quart de finale, « tout le monde était content, sans euphorie, avec le sentiment du devoir accompli. On n’a pas fait la fête. On était contents mais on sait qu’il reste 90 minutes dures à jouer. Le coach l’a très bien dit. Il faudra aller à Chelsea pour jouer comme d’habitude« , souffle-t-on au club auprès de L’Equipe.

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Les joueurs focalisés sur la manche retour

Dans les couloirs, alors que des grands anciens du club – Presnel Kimpembe, Marco Verratti… – enchaînent les checks, au-delà de la victoire et du sentiment d’avoir fait un grand pas vers la qualification en quarts de finale, les discussions dans le staff comme chez les dirigeants se concentrent sur l’épisode du ramasseur de balles, poussé par Pedro Neto. À Paris, on ne manque pas d’une miette le défilé, organisé par le club londonien, du Portugais devant les médias pour s’excuser du geste effectué sur cet adolescent de 14 ans, joueur de l’Association. Des manœuvres perçues en interne, à Paris, comme une manière pour les Blues d’éviter une suspension à leur joueur, indique le quotidien sportif. Cette victoire doit précisément nourrir un autre « moment ». Et à Poissy, au moment de la reprise, hier, à 11 h 30, les regards étaient tournés vers Londres. Ce succès du 11 mars, dans cette ambiance bouillante, ne serait pas grand-chose s’il ne trouvait pas un prolongement concret. « Au mois de mai, on saura si ce dernier quart d’heure face à Chelsea aura une vraie signification. Avant, on a une autre histoire à construire », glisse un salarié du PSG.