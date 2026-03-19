PSG : Fabian Ruiz bientôt de retour dans le groupe parisien

Absent des terrains depuis bientôt deux mois, le milieu du PSG, Fabian Ruiz, devrait faire son retour après la trêve internationale de mars.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique ne peut pas s’appuyer sur l’une de ses forces de l’exercice 2024-2025 historique du PSG : son trio de l’entrejeu João Neves – Vitinha – Fabian Ruiz. En effet, entre blessures et méformes physiques, les trois joueurs ont rarement pu être alignés ensemble. Si Vitinha enchaîne depuis le début de la saison 2025-2026, ses deux coéquipiers connaissent de nombreux pépins physiques depuis plusieurs semaines. Absent des terrains depuis la défaite face au Sporting CP en Ligue des champions (2-1) le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz n’est plus apparu en compétition depuis.

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Un renfort de poids avant les quarts de finale de la Ligue des champions

Touché au genou, l’international espagnol poursuit son travail en individuel et n’a toujours pas retrouvé l’entraînement collectif. Durant cette longue absence de l’ancien Napolitain, Luis Enrique a pu s’appuyer sur un Warren Zaïre-Emery infatigable, aussi bien au poste de latéral droit que dans l’entrejeu. Mais le retour de Fabian Ruiz se précise enfin. S’il manquera logiquement les matchs de sélection avec l’Espagne la semaine prochaine, le milieu de 29 ans devrait retrouver le chemin de l’entraînement collectif du PSG après la trêve internationale, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins. Si son retour se déroule correctement, l’Espagnol réapparaîtra dans le groupe de Luis Enrique dans la foulée. Il pourrait donc faire son retour face au Toulouse FC, le 3 avril prochain. Une bonne nouvelle et un renfort de poids avant la double confrontation face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions (8 et 14 avril).

Depuis le début de la saison, Fabian Ruiz a seulement participé à 24 matchs, toutes compétitions confondues (1 591 minutes), pour deux buts et trois passes décisives. Ses blessures à la cuisse, en octobre, et au genou, depuis le 20 janvier, lui ont fait manquer 18 rencontres des Rouge & Bleu.

Blessé au genou, Fabian Ruiz doit reprendre l’entraînement collectif avec le PSG après la trêve internationale. Si tout va bien il fera son retour dans le groupe de Luis Enrique dans la foulée.

Le PSG va retrouver Liverpool la semaine du 6 avril pour le 1/4 aller de la LDC.… pic.twitter.com/6O5OwuXb58 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 18, 2026