Info à la Une : Bradley Barcola, une blessure qui tombe au plus mauvais moment

Attaquant le plus en vue ces dernières semaines, Bradley Barcola va manquer les prochaines grosses échéances du PSG en raison d’une blessure à la cheville droite.

En grande forme ces dernières semaines, Bradley Barcola était devenu l’un des principaux dangers du PSG sur le plan offensif. Buteur à l’aller et au retour face à Chelsea en Ligue des champions, le numéro 29 des Rouge & Bleu restait notamment sur quatre buts lors de ses quatre derniers matchs, toutes compétition confondues. Et alors que les échéances importantes arrivent après la trêve internationale, l’international français ne pourra pas y prendre part.

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Un profil unique dans l’effectif du PSG

En effet, l’ailier de 23 ans a été victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville lors du huitième de finale retour de C1 face à Chelsea ce mardi. Son absence est estimée à plusieurs semaines. Selon L’Equipe, il devrait manquer un mois de compétition. En plus de la trêve internationale avec les Bleus, cette blessure le priverait des quarts de finale de la Ligue des champions face à Liverpool (8 et 14 avril) et du choc contre le RC Lens en Ligue 1 (11 avril), ainsi que les rencontres face à l’OGC Nice (21 mars) et le Toulouse FC (3 avril). « La question, bien au-delà des solutions pour le remplacer, est de mesurer l’impact immédiat de l’absence de Barcola sur l’animation offensive parisienne. Longtemps critiqué pour son manque d’efficacité dans le dernier geste, l’international (18 matches, 3 buts) traversait, ces dernières semaines, une période faste (…) Pour Luis Enrique, bien au-delà de l’un de ses meilleurs buteurs de la saison (12 buts, 6 passes décisives), c’est l’un des détonateurs de son jeu – l’un des seuls à apporter de la profondeur – qu’il perd avec son absence », explique le quotidien sportif.

Fiable physiquement depuis le début de la saison (une seule alerte musculaire à l’automne), Bradley Barcola était devenu l’élément offensif le plus fiable ces dernières semaines et semblait avoir trouvé le déclic face au but. Alors que les autres offensifs (Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia) manquent de régularité, l’ancien Lyonnais apparaît comme un profil différent de par ses courses dans la profondeur, sa mobilité et sa capacité dans le un-contre-un. « Luis Enrique va devoir plancher sur des solutions et revoir un certain nombre de ses équilibres devant. »

Quelles solutions pourraient permettre au technicien espagnol de combler cette absence ? Avec cette blessure, le trio offensif Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia apparaît comme la solution évidente avant les grosses affiches. Mais le forfait de Bradley Barcola prive les champions d’Europe d’une cartouche supplémentaire en attaque. Un joueur possède toutefois des qualités similaires au numéro 29 des Rouge & Bleu : Ibrahim Mbaye. L’ailier de 18 ans avait démontré, lors de la CAN avec le Sénégal, sa capacité à accélérer sur le côté et son explosivité. Cependant, Luis Enrique ne s’appuie plus trop sur le Titi en 2026 (5 apparitions, dont 2 titularisations). Cette absence peut aussi avoir des conséquences sur la structure globale du jeu parisien. Grâce à ses efforts défensifs, le Français couvrait bien les montées de Nuno Mendes et apportait un certain équilibre au jeu de son équipe. « Le genre de détail pas anodin pour un quart de finale de Ligue des champions mais qui peut prendre des allures de défi pour un animal de compétition comme Luis Enrique », conclut L’Equipe.