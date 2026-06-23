PSG : Housni et Khafi ont trouvé un nouveau club

Pas conservés par le PSG, les titis Yanis Khafi et Ilyes Housni vont rebondir loin de leur club formateur.

Champion de France U17, U19 et vainqueur de la Coupe Gambardella, le Paris Saint-Germain a écrasé la concurrence hexagonale en 2025-2026. Cet été, et après une saison sensationnelle, de nombreux titis vont toutefois quitter le bercail. Emmanuel Mbemba, Samba Coulibaly, Aymen Assab, Pierre Mouguengue, Mathys Jeangeal… tous, ils devraient, sauf surprise, plier bagages assez rapidement. Deux autres joueurs sont à ajouter à cette liste : Yanis Khafi et Ilyes Housni.

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Housni vers la Ligue 2, Kafi vers la Serie B

Après un prêt peu convaincant effectué du côté du Havre en 2024-2025, Ilyes Housni a fait le choix de revenir à Paris lors de l’exercice dernier. Le buteur de la génération 2005, très prolifique dans toutes les catégories de jeunes en Rouge et Bleu, s’est remis en forme avec l’équipe espoir coachée par Jean-François Vulliez. Un choix payant pour le titi natif de Créteil. En effet, comme nous l’indique Foot Mercato, le Marocain de 21 ans, en fin de contrat, va s’engager en Ligue 2, à l’AS Nancy Lorraine.

Pour ce qui est de Yanis Khafi, lui aussi était en fin de contrat, mais un contrat stagiaire. Le milieu de terrain de 20 ans va, pour sa part, faire le choix de l’étranger. Toujours selon Foot Mercato, il a trouvé un accord contractuel avec un club de Serie B italienne, Carrerese, dernier 12e de son championnat.