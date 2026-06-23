Mercato : le PSG referme le dossier Julian Alvarez

Contacté par le PSG, Julian Alvarez a repoussé les avances des champions d’Europe. L’attaquant rêve de Barcelone.

À la recherche d’un attaquant polyvalent pour cet été, Luis Campos et Luis Enrique avaient apparemment une idée derrière la tête. Celle de frapper un grand coup en attirant Julian Alvarez, le buteur de l’Atlético de Madrid. Oui mais voilà, comme il y a deux ans, l’international argentin a fait comprendre au Paris Saint-Germain qu’il n’accepterait pas son offre. C’est, du moins, ce que nous explique Fabrizio Romano ce mardi.

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Julian Alvarez veut rejoindre le FC Barcelone

Selon le spécialiste mercato, le PSG et Arsenal ont ainsi bel et bien tenté leur chance. Les Gunners se seraient même entendus avec les Colchoneros sur les bases d’un échange avec Viktor Gyökeres plus 50 millions d’euros. De son côté, le club de la capitale aurait décidé de refermer définitivement ce dossier. Car oui, Julian Alvarez aurait fait comprendre à ses prétendants qu’il ne visait qu’un club : le FC Barcelone. De quoi largement refroidir les relations entre Paris et l’entourage du joueur, explique encore Fabrizio Romano.

Julian Alvarez est d’ailleurs au centre d’une sacrée polémique en Espagne depuis sa prise de parole après la victoire de l’Argentine contre l’Autriche ce lundi. « Ce n’est pas forcément le moment d’en parler, mais je ne veux pas non plus me cacher. J’essaye juste d’être honnête. J’ai parlé avec les dirigeants de l’Atlético et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »

Un rêve qui s’appelle donc le FC Barcelone. Problème, l’Atlético de Madrid ne l’entend pas de cette oreille et n’a aucunement l’intention de vendre son joueur au club culé. Ambiance…