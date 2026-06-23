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Tribune CS – Coupe du monde : Portugal / Ouzbékistan

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 23 juin 2026

Le Portugal de Vitinha fait face à l’Ouzbékistan dans le groupe K de la Coupe du monde ce mardi soir. Coup d’envoi à 19h00.

Tenu en échec pour son entrée en lice, le Portugal va tenter de rectifier le tir. Surtout, auteur d’une prestation très moyenne devant la RDCCristiano Ronaldo sera attendu au tournant face à l’Ouzbékistan dans ce match comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe. La légende lusitanienne est, bien évidemment titulaire, tout comme trois joueurs du PSG Nuno MendesJoao Neves et Vitinha. Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les compositions de départ

Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Nuno – Vitinha, Neves, Fernandes – Neto, Ronaldo, Felix

Ouzbékistan : Nematov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Karimov, Ganiyev, Shukurov, Masrullayev -Shumurodov, Fayzullaye, Hamrobekov

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