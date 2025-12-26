PSG – Nasser al-Khelaïfi rend hommage à Jean-Louis Gasset

Ancien adjoint au PSG, Jean-Louis Gasset nous a quittés ce vendredi matin. Et le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a tenu à rendre hommage à l’homme de 72 ans.

La famille PSG est en deuil ce vendredi 26 décembre 2025. À l’âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset nous a quittés. L’ancien adjoint de Luis Fernandez (2001-2003) et Laurent Blanc (2013-2016) chez les Rouge & Bleu a reçu de nombreux messages du monde du foot.

Et Nasser al-Khelaïfi, a également tenu à rendre hommage à l’homme qui a remporté trois Championnats de France, trois Coupes de la Ligue, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions avec le club de la capitale : « Jean-Louis Gasset était une personne très spéciale pour le Club et quelqu’un de très important pour moi. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé sa passion pour le football », a déclaré le président parisien au site officiel du club. Le capitaine du PSG, Marquinhos, a aussi réagi à cette triste nouvelle, via son compte Instagram : « Toutes mes condoléances à la famille. Merci pour tout coach. »

