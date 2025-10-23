En visite à La Sorbonne, Nasser al-Khelaïfi accueilli en rock star

Au lendemain de la victoire face au Bayer Leverkusen, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, était invité à La Sorbonne pour aborder devant les étudiants la transformation du PSG.

Invité à La Sorbonne pour donner une conférence de presse devant environ 500 étudiants en économie ce mercredi, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur la « transformation du PSG » et « la stratégie et économie derrière le succès du PSG ». Et le dirigeant des Rouge & Bleu a été accueilli en rock star par les étudiants de l’amphithéâtre Richelieu avec le fameux chant « Tous ensemble on chantera. »

« Croyez en vos objectifs, ne laissez personne vous détourner »

Chaleureusement applaudi par l’amphithéâtre, Nasser al-Khelaïfi s’est ensuite exprimé sur l’évolution du projet parisien : « Il y a quelques années, on disait ‘Dream bigger’. On a arrêté, car on ne voulait pas que du rêve. J’étais sûr qu’on allait gagner ce trophée si spécial. Quand ? Je ne le savais pas. Croyez en vos objectifs, ne laissez personne vous détourner. (…) C’était très difficile de remporter ce trophée. Ne pensez pas petit. Pensez grand. Et concentrez-vous sur les détails, c’est ça qui fait la différence. » Le dirigeant qatari a aussi rappelé le chemin parcouru pour arriver à cette consécration : « On m’a parfois demandé : que changeriez-vous si vous pouviez revenir en arrière ? Je pense que chaque joueur passé par le PSG a amené sa pierre pour remporter ce trophée. Vous parlez des stars, Kylian (Mbappé), Zlatan (Ibrahimovic), (Edinson) Cavani, ils ont chacun aidé à construire le club. Vous devez être toujours loyal avec ceux qui vous ont donné. La méthode et la philosophie du club vient du collectif. L’envie de se battre pour les autres. C’est la mentalité qu’on a construite, travailler pour les autres. Avec le meilleur coach du monde, les meilleurs supporters », a déclaré ‘NAK’ dans des propos rapportés par L’Equipe.

Par la suite, Nasser al-Khelaïfi a aussi été interrogé sur l’investissement de QSI à Paris : « On a eu beaucoup d’opportunités d’investir. On a choisi Paris car on aime la France, Paris est la plus belle ville du monde. On a acheté le club 70M€, on a investi, avec encore le centre d’entraînement. Il y a un an et demi, le club, sans le stade, était valorisé autour de 5 milliards d’euros, sans doute plus aujourd’hui. On a fait entrer des acteurs au capital. Et on a un top management. » Avant de conclure son discours par un conseil aux étudiants : « Travailler dur, croyez en vos rêves, et venez au PSG ! » Le président des Rouge & Bleu a aussi réservé une petite surprise aux étudiants avec un quiz improvisé sur l’actualité du PSG qui a permis à cinq gagnants de remporter un maillot. De bonne humeur, le patron parisien s’est aussi permis de sortir une blague lors d’un problème de son avec son micro : « Ça, c’est un coup des Marseillais, c’est sûr », sous les rires de l’amphithéâtre.

🔴🔵 Quand le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi fait lever l’amphithéâtre de la Sorbonne et que des supporters parisiens entonnent ‘l’hymne « Tous ensemble on chantera ». pic.twitter.com/kCS1J7EgRB — RMC Sport (@RMCsport) October 22, 2025