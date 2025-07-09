Revue de presse PSG : Real Madrid, Mbappé, Kvaratskhelia…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 juillet 2025. La demi-finale de la Coupe du monde entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé retrouve le PSG dans un climat apaisé, Khvicha Kvaratskhelia, héros si discret…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid. Le quotidien sportif explique qu’après le quart de finale contre le Bayern Munich, cet affrontement contre le club madrilène est digne d’une finale de la Ligue des champions. Cette affiche, peut être la plus alléchante de la compétition, est chargé d’enjeux. Celui de se qualifier déjà pour la finale et d’espérer inscrire son nom au palmarès de cette nouvelle compétition mondiale, lance L’Equipe. « Mais derrière ce rendez-vous se dessine également un peu un remake de la querelle des Anciens et des Modernes. Avec d’un côté celui qui est considéré comme le meilleur club du monde et de l’autre l’un de ses plus farouches concurrents. » Cette rivalité multifacette a deux visages, celui de Nasser al-Khelaïfi et celui de Florentino Perez, qui ne s’apprécient guère, lance le quotidien sportif. Ce PSG / Real doit aussi se lire à la lumière du meilleur buteur de l’histoire du PSG qui retrouve son ancien club en compétition officielle. « En dépit du contexte autour de sa situation personnelle et de la rencontre, il retrouvera cet après-midi un club qu’il a marqué de son empreinte pour longtemps et des amis en pagaille. Pour ce match, le PSG s’avance sur un fil défensif avec Noham Kamara comme seul défenseur de métier après les quatre titulaires », indique L’Equipe. Les conditions de jeu, sous cette chaleur, ne seront pas aussi optimales qu’à Atlanta avec son stade climatisé. Cet élément pourrait compter sur la qualité du match et la performance des deux équipes, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur Khvicha Kvaratskhelia. « À l’image d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia est un des meilleurs symboles du PSG de Luis Enrique. » Outre son talent balle au pied, l’international géorgien montre une autre facette depuis son arrivée à Paris cet hiver, celle d’un joueur généreux, accrocheur, jamais le dernier dans le contre-pressing si essentiel aux yeux de son coach, analyse L’Equipe. « Khvicha est simple, pas arrogant, très pro. Je ne sais pas comment il est dans la vie, mais je peux dire ce que je vois sur les rassemblements. Il ne veut pas être traité différemment , je ne l’ai jamais entendu revendiquer quoi que ce soit », explique David Webb, adjoint de Willy Sagnol au sein de la sélection géorgienne. Sa générosité s’appuie aussi sur un élément souvent sous-estimé du numéro 7 du PSG, ses qualités athlétiques. « Son approche « égalitaire » ne l’empêche pas d’avoir une certaine opinion de lui-même et de caresser de belles ambitions, comme celle de devenir le premier géorgien à remporter le Ballon d’or. » Mais il n’a pas oublié par où il est passé et les valeurs qui l’ont emmené-là. « Il a une grande confiance en ses qualités, mais ce n’est pas quelqu’un qu’on entend. Il est plus un leader par son comportement. Après, il est capable de prendre la parole pour les grandes occasions, même si ce n’est pas naturel », conclut David Webb.

Le Parisien évoque également la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid. Dans la plus belle saison de l’histoire du PSG, se hisser sur tous les toits possibles d’Europe et du Monde, sans rencontrer le Real Madrid et Kylian Mbappé, à peine partie du club parisien, aurait eu un goût d’inachevé, lance le quotidien francilien. « On n’attendait rien de cette compétition de trop dans le calendrier, et la voilà qui nous rattrape par le cœur pour nous envoyer son bouquet de roses à la face. Il est l’heure de s’arrêter et d’admirer la scène, avec la conviction que le vainqueur du soir (en France) le sera également de la compétition, après la finale, dimanche. » Le Real Madrid va devoir se préparer à de nouvelles intempéries sur le sol américain, face à la tornade PSG, qui emporte tout sur son passage, avance Le Parisien. Il est possible que le quart de finale entre le club de la capitale et le Bayern Munich est vidé les Parisiens, ce qui serait logique au bout du compte, indique le quotidien francilien. « Mais le PSG sait repousser toutes ses limites, Joao Neves semblant perdu pour finalement avaler les Munichois un par un, transformant toutes ses faiblesses – sans Ousmane Dembélé au début, épuisé un jour, réduit à neuf un autre – en sources de bonheur. Elles ont encore jailli quand Dembouz a inscrit le second but, le banc de touche des entraîneurs et des remplaçants ou des remplacés dansant à nouveau une farandole de joie. Le Real Madrid doit le savoir : Paris s’arrachera jusqu’à la fin », conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien parle aussi des retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé pour la première fois depuis son départ pour le Real Madrid. « Les relations entre Kylian Mbappé et le PSG, incarné principalement par son président Nasser al-Khelaïfi, se sont considérablement réchauffées ces dernières semaines. Dernière preuve en date : ce lundi, les avocats du capitaine des Bleus ont retiré leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature déposée le 16 mai et qui avait donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de deux juges d’instruction », explique Le Parisien. Il maintient certes son recours contre le club de la capitale devant le conseil de prud’hommes afin de récupérer les 55 millions d’euros d’impayés de salaire et de primes correspondant à ses derniers mois de contrat à Paris mais, clairement, l’heure est au dégel et à l’apaisement, lance le quotidien francilien. « Les deux camps — on en était là — se reparlent depuis quelques mois, avant la finale de la Ligue des champions remportée de manière magistrale par le PSG devant l’Inter Milan (5-0). Et discutent en personne, les yeux dans les yeux. En toute courtoisie. » Wilfrid Mbappé a ainsi été aperçu dans la loge du dirigeant qatari lors de PSG-Inter Miami en 8e de finale de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le père a renoué contact parce que le fils a également pu échanger avant avec Al-Khelaïfi, indique Le Parisien. Sur le fond du problème — le paiement des 55 millions d’euros —, il n’est pas exclu qu’un arrangement ait lieu désormais et ce Mondial nord-américain pourrait contribuer à rapprocher les points de vue. « Ces retrouvailles seront évidemment beaucoup moins crispées qu’auraient pu l’être celles d’une demi-finale de C1 si la Maison blanche avait sauté l’obstacle Arsenal. On connaît la suite. Même Ethan Mbappé, le cadet toujours aussi fan de son club formateur, s’est permis de taquiner son aîné, prédisant une victoire du PSG ce mercredi soir », conclut Le Parisien.