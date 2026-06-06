PSG – Safonov restera le gardien titulaire la saison prochaine

Devenu titulaire au cours de la saison, Matvey Safonov a largement convaincu par ses prestations et restera le gardien numéro un du PSG lors du prochain exercice.

Le PSG est entré dans l’histoire en réalisant un doublé historique en Ligue des champions. Une performance XXL de la part des Rouge & Bleu dans une saison éprouvante sur le plan physique. Si le club parisien a pu s’appuyer sur le même noyau de joueurs, un élément majeur a changé par rapport à la saison précédente. En effet, avec le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, le champion d’Europe avait décidé de miser sur Lucas Chevalier. Cependant, l’international français n’a pas convaincu et a fini par perdre sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov.

Matvey Safonov a pleinement convaincu

Remplaçant la saison passée, le gardien russe a été propulsé au poste de titulaire au moment charnière de l’exercice 2025-2026. Et l’ancien de Krasnodar a pleinement convaincu. En effet, le Russe de 27 ans a grandement contribué à l’épopée parisienne en Ligue des champions grâce à son assurance et son leadership dans ses cages. Et selon les informations du Parisien, Matvey Safonov conservera son rôle de titulaire lors de la saison 2026-2027. Le numéro 39 des Rouge & Bleu « a pleinement convaincu et restera le titulaire la saison prochaine, mais la suite de l’ordre pourrait bouger. » En effet, la hiérarchie des gardiens de but devrait une nouvelle fois évoluer sous les ordres de Luis Enrique. Décevant pour sa première saison à Paris, la situation de Lucas Chevalier sera en réflexion ces prochaines semaines, lui qui n’a pas été convoqué pour la Coupe du monde.

De même pour Renato Marin, qui pourrait gagner du temps de jeu et de l’expérience lors d’un prêt. « Le jeune italo-brésilien est jugé très prometteur en interne. Tenu en haute estime par l’état-major parisien, il pourrait chercher du temps de jeu cette saison, dans le cadre d’un prêt lui permettant de jouer davantage. Une option réelle, même si aucune décision n’a encore été prise. » Du côté des arrivées, Alessandro Longoni (18 ans) arrivera libre en provenance de l’AC Milan.