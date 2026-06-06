Le PSG devrait toucher une belle somme grâce à la Coupe du monde 2026

Avec 16 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, le PSG devrait toucher un beau chèque grâce au budget alloué par la FIFA aux internationaux participant à la compétition.

La saison 2025-2026 du PSG a pris fin avec son légendaire « back-to-back » en Ligue des champions. Désormais, la plupart des joueurs parisiens vont disputer la Coupe du monde 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour cette compétition, le PSG est l’un des clubs les plus représentés, avec 16 internationaux convoqués. Grâce à cela, le club de la capitale devrait toucher un joli chèque.

16 joueurs du PSG convoqués pour la Coupe du monde

En effet, comme le rapporte Le Parisien, la FIFA a dévoilé son programme de répartition de bénéfices aux clubs dont les joueurs disputeront ce Mondial 2026. L’instance a indiqué qu’un budget de 250 millions de dollars sera alloué aux formations qui ont mis à disposition leurs joueurs pour la compétition. Ainsi, « un montant minimum de 5 000 dollars par joueur et par jour » sera versé aux clubs concernés. À ce montant, qui correspond à environ 4 320 euros, s’ajoutera une somme calculée en fonction de « l’inclusion sur la feuille de match et du temps de jeu. » Ce calcul final sera dévoilé à l’issue de la compétition. Le PSG sera donc joliment récompensé grâce à ses 16 joueurs présents à la Coupe du monde. « L’écurie de Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc récupérer un joli pactole à l’issue du tournoi, d’autant plus que la Fifa a annoncé en septembre une hausse de 70 % de l’enveloppe globale allouée aux clubs par rapport à la compétition qatarienne », explique LP. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le PSG avait touché plus de 3 millions d’euros.

En plus de cela, la FIFA a indiqué qu’une somme de 100 millions de dollars sera allouée pour la première fois de l’histoire à la phase éliminatoire du Mondial. Chaque club ayant libéré ses internationaux lors de ces 905 rencontres empochera 2 362 dollars par joueur et par match. Bien représenté lors des matchs de la phase de qualification, le PSG est déjà assuré de toucher environ 309 000 dollars, soit plus de 268 000 euros. En effet, 20 joueurs parisiens ont participé à 131 matchs de qualification.

Les joueurs du PSG présents à la Coupe du monde

France : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé

: Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé Portugal : Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos

: Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos Espagne : Fabian Ruiz

: Fabian Ruiz Brésil : Marquinhos

: Marquinhos Équateur : Willian Pacho

: Willian Pacho Maroc : Achraf Hakimi

: Achraf Hakimi Sénégal : Ibrahim Mbaye

: Ibrahim Mbaye Tunisie : Khalil Ayari

: Khalil Ayari Corée du Sud : Lee Kang-In