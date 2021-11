Le PSG est en pause dans ce début du mois de novembre avec la trêve internationale. Si Sergio Ramos a par exemple fait son retour à l’entrainement, Julian Draxler a lui rejoint l’infirmerie pour une blessure sévère à la cuisse. Absent les matches précédents cette trêve, Leo Messi s’est malgré tout envolé du côté de l’Argentine et devrait jouer les matches contre l’Uruguay et le Brésil, au grand dam des dirigeants parisiens.

Face à cette situation, la presse argentine salue le geste de La Pulga dans des propos rapportés par le quotidien L’Équipe. Tout d’abord le journal Olé évoque ce sujet dans un article avec un titre évocateur : « Leo plus Argentin que Parisien ». En même temps, c’est plutôt logique… Du côté de TYC Sports, il est écrit qu’en Argentine « on valorise énormément l’implication dont Leo a toujours fait preuve envers la sélection. Leonardo peut dire ce qu’il veut, il y a un règlement et le PSG doit s’y plier. Messi ne va pas céder, il ne l’a jamais fait et il n’y a pas de raison qu’il le fasse à ce stade de sa carrière. La sélection a toujours été l’une de ses priorités. »

Rappelons que Messi a effectué la première moitié de la séance d’entrainement du jour, avant de poursuivre à part avec l’un des préparateurs physique de l’Albiceleste. Les premiers bruits évoquent une présence du numéro 30 parisien sur la pelouse contre l’Uruguay.