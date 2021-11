C’est la trêve internationale pour le PSG avec son lot d’aléas et de contrariété. Alors que l’immense majorité de l’effectif parisien s’est envolée aux quatre coins du monde, on imagine le staff technique espérer récupérer leurs joueurs en bonne santé… Mais ça débute mal. En effet comme l’a rapporté plus tôt dans la journée le sélectionneur allemand Hansi Flick en conférence de presse, Julian Draxler a quitté le rassemblement suite à une blessure musculaire qui pourrait le rendre indisponible « un certain temps ». Une déclaration que confirme la presse locale.

En effet selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour le média allemand SPORT1, le milieu de terrain du PSG aurait une « déchirure musculaire importante au niveau de sa cuisse ». Il pourrait être absent pendant six semaines mais il n’aurait malgré tout pas besoin de chirurgie. Si Draxler a perdu de l’importance au sein de l’effectif Rouge & Bleu, il reste néanmoins une arme offensive et un profil intéressant pour Mauricio Pochettino. L’international rejoint donc une infirmerie déjà bien remplie.