Le PSG est en trêve internationale depuis trois jours et les premières contrariétés arrivent… Plus tôt dans la journée, Hansi Flick a annoncé en conférence de presse la blessure de Julian Draxler, qui devrait être absent pour six semaines pour une déchirure musculaire au niveau de la cuisse mais il ne nécessiterait pas de chirurgie. Aujourd’hui une autre mauvaise nouvelle est arrivée des Pays-Bas avec l’absence à l’entrainement de Georginio Wijnaldum.

Comme l’indique le média De Telegraaf, le milieu de terrain serait malade et ce qui expliquerait sa non présence aujourd’hui avec ses coéquipiers. Mais il ne souffrirait pas du Covid-19, dans la mesure où tous les internationaux ont été doublement testés à leur arrivée en sélection lundi. Et où tous les tests ont été négatifs. « Gini » serait donc incertain pour la rencontre de ce jeudi contre le Montenegro.