Ce dimanche, c’est jour de Clasico entre le PSG et l’Olympique de Marseille. Le club de la capitale va retrouver le Stade Vélodrome dans le but de conserver son invincibilité depuis 10 ans en terre marseillaise mais aussi prendre une avance de 13 points sur son adversaire du soir. La presse phocéenne a bien évidement fait sa une sur cette affiche et explique que malgré des « objectifs totalement opposés et un duel entre deux entraîneurs argentins aux styles totalement différents », les sudistes auront pour ambition de remporter les 3 points de la victoire comme l’indique La Marseillaise. Le quotidien local rajoute que Pochettino doit faire face à « des attitudes d’enfants gâtés. Comme avec Mauro Icardi ou Neymar actuellement » mais « sa botte secrète du moment, c’est Lionel Messi. » Au fil des matches, « les liens semblent d’ailleurs se resserrer entre les stars offensives parisiennes » et le fait de pouvoir « miser à tout moment sur les talents personnels pour faire la différence » effraie les marseillais.



Du côté de La Provence, on estime que l’OM n’est pas du tout favori mais a des raisons d’y croire. Tout d’abord parce que Marseille est sur une bonne dynamique après s’être relancé face à Lorient (4-1), alors que le PSG a remporté « laborieusement » son match face à Angers. Selon le même journal, l’atmosphère du Stade Vélodrome (65 000 spectateurs) pourrait galvaniser les joueurs de Jorge Sampaoli. À noter que La Provence a mis en avant cette rencontre en évoquant la « passion exacerbée » de l’OM contre « l’argent à gogo » du PSG. Ça promet… Le site web indépendant Le Phocéen, évoque le Classico sous l’angle du duel Payet/ Messi. Ils ont tous les deux 34 ans et évolueront au poste de meneur de jeu de leur équipe. « Ils peuvent être la clé de la rencontre, tant ils ont la capacité de se sublimer quand ils évoluent à leur meilleur niveau ». Les rapprochements s’arrêtent là, rien qu’au niveau du palmarès… Disons que Messi possède plus qu’une simple Coupe de la Réunion remportée en 2004…