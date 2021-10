Les chiffres clés avant OM / PSG

Pour sa 101e confrontation, Paris se déplace ce soir au Vélodrome et convoite sa 10e victoire de la saison en championnat. Un choc qui pourrait comme nous le rapporte le site officiel du PSG, conforter le bilan Rouge et Bleu, qui domine historiquement son rival phocéen avec 45 victoires en confrontations directes, 22 matches nuls et 33 défaites. Cap sur une 46e victoire pour le club de la capitale et Mauricio Pochettino qui avait la saison dernière, remporté le premier titre de sa carrière face à l’OM lors du Trophée des champions (2-1). La soirée s’annonce palpitante, l’occasion pour nous de revenir à quelques heures du coup d’envoi, sur les chiffres clés de la rencontre.

Privé de ses supporters, le PSG devra se surpasser dans une enceinte qui lui réussit. En effet, les Rouge et Bleu restent sur une série d’invincibilité de 8 rencontres officielles contre Marseille au Vélodrome (6 victoires et 2 matches nuls), depuis la défaite le 27 novembre 2011 (0-3). Si Paris domine les débats avec un total 23 matches officiels joués depuis 10 ans, pour 19 victoires, 3 nuls et 1 seule défaite, c’est aussi grâce à certains cadres qui s’inscrivent sur la durée. On pense notamment à Marquinhos qui entretient sa propre série de 15 matches de suite sans perdre face aux Olympiens. Verratti n’est pas en reste et devrait même égaler dès ce soir le record de Sylvain Armand, qui a participé à 18 Classiques sous les couleurs Parisiennes. Enfin, pour gagner, il faudra marquer des buts et ça tombe bien… Paris se montre particulièrement prolifique face au but Marseillais avec un total de 145 buts marqués. Buteur lors des deux derniers déplacements parisiens (2-0 le 28/10/2018 et le 07/02/2021), Kylian Mbappé pourrait entrer encore un peu plus dans l’histoire en devenant le premier joueur parisien à marquer trois fois consécutivement face à l’OM au Stade Vélodrome. De son côté, Léo Messi est un habitué des Clásico en Espagne et pourrait inscrire son premier but en Ligue 1… lors du Classique de ce soir.