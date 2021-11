Revue de Presse PSG : City, Mbappé, Verratti, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 25 novembre 2021. La qualification malgré la défaite face à Manchester City (1-2), Kylian Mbappé buteur, l’absence de Marco Verratti, les notes des Parisiens et la mauvaise gestion des Titis.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la défaite du PSG sur la pelouse de Manchester City (1-2). Les Parisiens sont tout de même qualifiés pour les 8es de finale de C1 « mais, en tant que deuxième de poule, décroche une place dangereuse. » Le club de la capitale n’aura gagné aucun match à l’extérieur lors de cette phase de poules (matches nuls à Bruges et Leipzig et défaite à Manchester City) et « ne s’est pas comporté comme un cador européen, sûr de ses forces. » Sans Marco Verratti, forfait de dernière minute, l’équipe de Mauricio Pochettino a une nouvelle montré un collectif inconstant et sans véritable plan de jeu. Incapables de sortir le ballon face au pressing adverse en première période, les Rouge & Bleu ont subi lors du premier acte, avant de se réveiller en début de seconde période. Ils ont notamment pu remercier la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe « solide chacun dans son style, et un peu par la faute du manque de précision des Citizens. »

Le quotidien francilien fait également un focus sur Kylian Mbappé, seul buteur parisien de la rencontre dès le retour des vestiaires (50e). « À cet instant, la joie parisienne était d’autant plus forte que le PSG pensait réaliser le hold-up de la soirée au vu de la nette domination mancunienne. » Le numéro 7 a inscrit son 29e but en 50 matches de Ligue des champions et porte son total à 141 réalisations dont 23 en C1 avec les Rouge & Bleu. Mais une nouvelle fois, Kylian Mbappé ne peut pas tout faire « surtout si Messi marche et Neymar manque d’inspiration. » Et alors qu’il se rapproche de plus en plus de la fin de son contrat, « l’heure n’est toujours pas encore à sa prolongation », conclut LP.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Navas 7 – Hakimi 4.5, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Mendes 3.5 – Herrera 3, Paredes 4.5, Gueye 4.5 – Messi 3.5, Mbappé 5, Neymar 3.5

Le Parisien évoque également le cas difficile des jeunes du PSG avec l’équipe première. En janvier dernier, le directeur sportif du PSG – Leonardo – avait rappelé que les jeunes étaient au coeur du projet, mais quelques mois plus tard, la situation des Titis n’a pas évolué, à l’image des retours de Xavi Simons et Edouard Michut avec les U19 en aout dernier. « Une décision qui avait laissé planer un peu plus le doute sur les intentions du PSG avec les jeunes issus de l’académie. » Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge & Bleu, Edouard Michut « a le sentiment de s’être fait flouer sur le projet vendu. » Il mène une réflexion sur un possible départ, même dès cet hiver, si sa situation n’évolue pas favorablement. En fin de contrat en juin prochain, Xavi Simons « ne compte pas non plus de se précipiter pour prolonger son bail. » Même Éric Dina Ebimbe, utilisé à quelques reprises par Pochettino, se pose des questions sur son avenir. Alors que son bail arrive à échéance dans quelques mois, Ismaël Gharbi est le seul à avoir entamé des discussions pour un premier contrat professionnel. « L’idée pour les autres, c’est d’attendre décembre. L’état-major va se réunir avec la cellule encadrante pour définir un projet. Puis on enchaînera avec les propositions contractuelles », détaille un dirigeant.

De son côté, L’Equipe revient sur cette qualification malgré la défaite face aux Cityzens ce mercredi soir. Cette deuxième place du groupe « peut s’avérer contrariant pour le PSG au regard des adversaires potentiels qu’il affrontera en février. » Surtout, les Parisiens ne peuvent toujours pas compter sur Marco Verratti et ne montrent aucun progrès dans l’animation offensive. Alors que les 8es de finale de la compétition auront lieu dans trois mois, « Pochettino va devoir trouver un moyen de faire jouer ce PSG ensemble et de ne pas seulement miser sur l’efficacité de Mbappé pour le sortir du marasme. » En première période, les Rouge & Bleu étaient incapables de conserver le ballon et la défense réalisait quelques miracles. Le club de la capitale a encore une fois peu pesé sur le plan offensif avec seulement 7 tirs dans la rencontre, soit un peu plus que Mahrez à lui seul (5). Pochettino devra prochainement composer sans Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, et probablement sans Ander Herrera et Idrissa Gueye, sortis blessés.

Le quotidien sportif revient sur le forfait de dernière minute Marco Verratti, touché à la cuisse. Une absence qui aura fait mal tant l’Italien « présente un profil irremplaçable. » Même si le PSG possède de nombreux milieux de terrain, aucun ne possèdent « la qualité technique suffisante sous pression. » Et lorsqu’un adversaire se met à presser, le club de la capitale se retrouve « totalement désoeuvré. » Ander Herrera et Idrissa Gueye ne disposent pas de qualités suffisantes pour le très haute niveau. Malgré quelques séquences intéressantes, Leandro Paredes a fait preuve d’irrégularité lors de cette rencontre face à City. « Ces défaillances individuelles auraient pu être comblées par des circuits de relance établis, mais, en dix mois sur le banc parisien, Pochettino n’est pas parvenu à les créer. » Un problème pour les Rouge & Bleu alors que l’indisponibilité du milieu italien n’est pas encore connue. Mais sur le court et moyen terme, le PSG « a besoin d’un milieu créatif dominant. Verratti (29 ans) ne peut pas rester seul. Ça urge vraiment », conclut L’Equipe.

Enfin, L’Equipe revient en détails sur le raté de Neymar Jr. juste avant le deuxième but de Manchester City. Une action incroyable orchestrée par les Rouge & Bleu avec 2 minutes et 9 secondes de possession de balle, 43 passes échangées et les 11 Parisiens impliqués dans cette action. En attendant une ouverture dans la défense des SkyBlues, les Parisiens se sont échangés à plusieurs reprises le ballon dans la largeur du terrain. Puis après un relais avec Di María à l’entrée de la surface, Neymar élimine Dias du bout du pied mais manque sa frappe devant Ederson. « Si Paris avait marqué, les images auraient fait le tour du monde pour célébrer la maestria du PSG de la MNM, ou des Quatre Fantastique, lesquels sont les derniers à avoir touché le ballon sur cette action de Playstation. »