Le PSG s’est incliné contre Manchester City ce soir (2-1) après une large domination des Anglais. Mais les Rouge & Bleu ont très longtemps réussi à bien défendre et même à ouvrir le score. Mais City s’est finalement imposé pour s’offrir la première place du groupe. Mauricio Pochettino a reconnu la supériorité de son adversaire du soir.

« Il n’y a pas eu de panique. Ils ont été meilleurs que nous en première période. Quand on voit le nombre de fautes qu’on a fait, et leur nombre à eux, voilà, ça dit la vérité de la première période. Il y a une vraie différence entre les deux équipes. On a mieux commencé la seconde période, l’équipe est sortie davantage, souligne l’entraîneur du PSG pour RMC Sport 1. On a eu la chance d’être devant, d’ouvrir le score. On a dû faire quelques changements après l’égalisation. L’équipe s’en est ressentie, elle a eu du mal à compenser, ça a donné le deuxième but. On va surtout retenir la deuxième période, c’est le visage qu’on voulait voir. Je suis très satisfait de tous les joueurs. Vu les circonstances du début de saison, c’est bien d’être qualifié. »

Au micro de BeIN Sports, l’entraîneur du PSG a aussi retenu la qualification. « L’objectif est rempli. On s’est qualifié pour les huitièmes de finale. On aurait aimé terminer premier mais on n’a pas pu gagner ce soir. Manchester City est une excellente équipe. La première mi-temps a été difficile mais en seconde période on a trouvé un moyen de dominer et de jouer et de se procurer des occasions. On a eu peut-être un peu de manque de chance mais il faut tout de même rendre gloire à City. […]On sait que l’on va souffrir. On voulait gagner ici. Quand on joue à ce niveau-là, parfois il faut souffrir. À un moment du match, on a bien joué, on a eu quelques opportunités. En étant honnête, Manchester City nous a fait souffrir un petit peu ce soir. »

Sur Canal Plus, il a esquivé une question sur son avenir. » Vous serez là à la tête du PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions ? (rire) merci, tchiao. »