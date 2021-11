Hier soir, le PSG a grandement souffert face à Manchester City (1-2) à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Malgré la défaite, le club de la capitale se qualifie pour la suite de la compétition mais ne pourra pas terminer premier de son groupe. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien milieu des Rouge & Bleu et des Skyblues –Ali Benarbia – est revenu sur la prestation parisienne. Et selon lui, le PSG affichera un autre visage lors des matches à élimination direct.

Le faible repli défensif des attaquants parisiens

« Je ne pense pas que Paris ait besoin de trois joueurs offensifs qui défendent plus bas. Ce qui compte, c’est l’implication de tout le groupe avec et sans ballon. Je n’ai pas vu Hakimi et Mendes utiliser autant les couloirs pour gêner City. Les joueurs extérieurs de Manchester l’ont fait. Bernardo Silva a attaqué et n’a pas défendu plus que ça. Il a mis sous pression Hakimi qui, lui, n’a fait que défendre. Comme Mahrez sur Mendes. En plus, Neymar a plus défendu qu’il ne le fait habituellement. Messi s’est retrouvé au milieu contraint de colmater des brèches. On peut dire que les efforts ont été faits par les attaquants. On n’a pas besoin que Mbappé redescende. Paris a manqué d’efforts quand il avait le ballon. »

Déçu du PSG malgré la richesse de l’effectif ?

« Non. Paris sait faire mal à des moments clés. Sur l’occasion de Neymar, il peut prendre l’avantage. Et sur un aller-retour en 8e de finale, peut-être que ce type d’occasions, il peut les mettre au fond. Paris est une équipe de Coupe. Paris l’a emporté au Parc des Princes face à City (2-0). Donc ce n’est pas une déception pour moi. À City, on a affaire à un entraîneur en poste depuis des années, au contraire de Paris qui vient de recruter de nombreux joueurs qui doivent s’adapter à la L1 et au travail avec de nouveaux coéquipiers. Bernardo Silva, à son arrivée, a passé six mois à observer leur façon de jouer. Comme Mahrez la deuxième saison. On est trop impatient avec Paris. Pochettino a besoin de temps. »

On est trop sévère avec le PSG ?

« Oui. On parle de très haut niveau pour remporter la C1. Pour être au niveau du Bayern ou de Liverpool. On ne devrait pas critiquer autant Paris à ce moment de la saison. On retrouvera une autre équipe parisienne en match aller-retour. D’ici-là, s’ils parviennent à retrouver tout le monde… Notamment Verratti. Le PSG est beaucoup plus fort avec lui. Il est trop important. Car Paris se cherche encore. Alors que City peut jouer sans De Bruyne du fait des habitudes collectives. »