Rothen : “Pour moi le retour de Leonardo au PSG est un échec”

Le vestiaire du PSG semble être heureux, lié, soudé et travailleur. Les échos sont en général très bons, chaque nouveau joueur louant un groupe fraternel, sérieux et ambitieux. Curieusement, le 30 juin 2021, il serait un problème. Du moins c’est ce que Jérôme Rothen a laissé entendre, tout en accusant Leonardo.

“Ça a très bien fonctionné au début. Le président s’est dit que Leonardo allait prendre tout ça en charge et qu’il allait prendre un peu de recul. Ce qu’il a fait. Même dans les interviews, on ne l’entendait plus Nasser. Leonardo avait des missions. A l’arrivée, pour moi son retour est un échec. Surtout sur un point essentiel : il n’a rien changé à l’ambiance du vestiaire. Il a laissé le pouvoir à certains comme Neymar qui est un grand joueur et à d’autres qui ne sont pas des grands communicants et qui, surtout, n’ont pas une grande conscience professionnelle concernant la récupération invisible. Pour moi, c’est problématique”, a déclaré l’ancien joueur du PSG au micro de l’After Foot de RMC. “Quand tu es en France et que le vestiaire est sud-américain, espagnol voire italien et que le matin, tu parles espagnol, c’est un problème. Même pour les joueurs français, et il n’y a pas que Kylian Mbappé… Il y a Presnel Kimpembe qui nous représente en équipe de France. Tout cela doit peut-être les choquer. Ils veulent peut-être que ça change ! Si Leonardo n’est pas capable de le faire, Mbappé, au vu de son statut peut dire : “Vous voulez que je reste ? OK, alors changez quelque chose!” Cela ne veut pas dire qu’il impose des joueurs mais qu’il veut changer la mentalité.”