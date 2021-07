Ausilio (Inter) : “Beaucoup de choses à régler avec le PSG”

Achraf Hakimi est sur le point de s’engager avec le PSG. A priori. Une information confirmée par l’administrateur délégué de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, au micro de Sky Sport. “Nous sommes dans la dernière ligne droite, je pense qu’on peut conclure d’ici 24 heures”, a estimé le dirigeant italien hier. Achraf Hakimi va t-il passer la visite médicale aujourd’hui et signer un contrat de cinq années ?

Joint par Sky Sport, le directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio, a évoqué le dossier Achraf Hakimi en ces termes : “On est encore loin de pouvoir parler de conclusion, vous les journalistes brûlez les étapes mais il y a des temps à chaque chose. On en parle avec le PSG, c’est une opportunité. Mais il y a beaucoup de choses à régler et nous en reparlerons si et quand il y aura quelque chose de définitif. Il n’y aura pas d’autres transferts importants, Hakimi est une possibilité. Et comme Marotta l’a déjà dit, il n’y aura qu’un seul transfert majeur. Je le répète, l’idée est de sacrifier un seul joueur comme ça.” Le directeur sportif a donc tempéré mais pas infirmé qu’on se dirigeait vers une signature d’Achraf Hakimi au PSG.