Revue de Presse PSG : Mbappé, prolongation, Hakimi, Sarabia…

Vu et lu au sujet du PSG ce jeudi 1e juillet 2021 dans la presse hexagonale… et comme souvent c’est Kylian Mbappé qui la fait la une un peu partout et surtout son avenir dans la capitale.

Le journal L’Équipe revient très longuement sur les négociations pour une prolongation du bail du numéro 7 du PSG et pour l’instant ce dernier ne compte pas étendre son contrat… Le quotidien rapporte que “quelques membres du club” ont été informés que l’attaquant ne souhaitait pas, pour le moment, prolonger et ce même si cela représente seulement “une première réponse” et qu’elle n’est “peut-être pas irrévocable”. La tendance serait de le voir rester à Paris cette saison et partir libre l’été prochain sachant que le parisien a “exclu d’engager un bras de fer pour forcer un transfert cet été”. Selon le média, les négociations n’auraient pas beaucoup avancé à cause entres autres aux rapports “tendus” qu’il entretient avec le directeur sportif, Leonardo. Une situation qui aurait même fait réfléchir “l’état major” Rouge & Bleu à maintenir ou non le Brésilien à son poste.

Concernant ce sujet-là, L’Équipe explique que Leonardo a “réussi” une partie de ses missions depuis son retour en 2019 grâce aux arrivées de certains joueurs, son début de mercato 2021 tonitruant ou encore sa participation à la prolongation de contrat de Neymar. Mais ses détracteurs lui reprochent ses rapports conflictuels avec Thomas Tuchel, l’échec des négociations dans les pourparlers avec Kylian Mbappé et ses difficultés en terme de vente. “Confirmé” par Doha, le directeur sportif devra vendre pour “au moins” 60 M€ cet été.

Par ailleurs, au vu des premiers achats de ce mercato (Wijnaldum, Donnarumma et Hakimi), le quotidien parle d’une “machine de guerre” que le PSG est en train de se construire. Concernant les départs, les deux portiers Alphonse Areola et Sergio Rico sont à vendre, tandis que le club de la capitale “cherche un point de chute” à Thilo Kehrer. Enfin les deux Espagnols, Ander Herrera et Pablo Sarabia, ne seront pas retenus en cas d’offre intéressante.

Justement, le journal consacre tout un article à Pablo Sarabia, “la surprise” de cet Euro devenu “un élément moteur” de l’équipe d’Espagne. Celui qui était perçu comme “un second couteau” au début de la préparation s’est “rapidement imposé parmi les Espagnols les plus saignants” lors des séances d’entrainement. Sa force actuelle ? Sa fraîcheur physique qui fait suite à une… saison compliquée avec le PSG.

Le Parisien du jour évoque longuement le maintien de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France, à minima jusqu’à la Coupe du Monde 2022, mais rien à signaler sur le Paris Saint-Germain.

L’AFP constate que l’international marocain Achraf Hakimi est sur le point de s’engager avec le PSG. Une information confirmée par l’Inter, champion d’Italie contraint de céder des joueurs en raison d’une situation financière compliquée. “Nous sommes dans la dernière ligne droite, je pense qu’on peut conclure d’ici 24 heures”, a estimé l’administrateur délégué des Nerazzurri, Giuseppe Marotta, dans un entretien avec Sky Sport. Hakimi doit notamment passer la visite médicale aujourd’hui. Selon la presse italienne, l’Inter pourrait obtenir entre 60 et 70M€ pour la vente d’un joueur arrivé il y a seulement un an contre environ 40M€.