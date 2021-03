Le PSG devrait prochainement changer de visage. Surtout offensivement. Mauricio Pochettino va retrouver Kylian Mbappé (suspendu hier soir à Bordeaux), mais aussi Marco Verratti et Angel Di Maria. Concernant, Neymar il faut encore attendre une grosse semaine, une dizaine de jours. Mais le PSG est en passe de retrouver ses atouts. Il va falloir maintenant les associer durablement (si une nouvelle vague de blessures n’intervient pas). Didier Roustan estime que c’est cette mayonnaise qui permettra de juger les talents de cuisinier de Mauricio Pochettino.

“Je vais juger Pochettino sur 1/le fait que l’équipe n’est pas coupée en deux sur la durée s’il aligne les dits Quatre Fantastiques avec Verratti plus bas. 2/l’association Neymar-Mbappé. Parce que je constate que le jour où Mbappé a brillé, même si les circonstances étaient favorables, il n’y avait pas Neymar. Est-ce qu’il y a une relation de causalité ? Je trouve que Neymar pourrait avoir un jeu plus épuré. Et surtout ne pas solliciter en permanence le ballon. Que le jeu ne soit pas toujours à gauche, que tu ne perdes pas Di Maria, qu’il y ait un équilibre. Les joueurs du milieu de terrain dès qu’ils ont le ballon, ils cherchent Neymar. Tu es plus fort si ton jeu est varié. Si Pochettino arrive à faire évoluer la relation Neymar-Mbappé, il aura marqué beaucoup de points.” [Extrait du podcast à écouter ici]

https://podcast.ausha.co/roustan-foot/poch-calinous-ney-mbappe