Bitton : “Je crois qu’on connaitra le champion le soir de la 38e journée”

Garder la cadence et espérer qu’un adversaire direct trébuche, c’est ce que Lille, le PSG, Lyon et Monaco ont en tête journée après journée. Mercredi soir, c’est le club du Rocher qui s’est pris les pieds dans le tapis (défaite à Strasbourg) dans la course au titre. Le LOSC n’a pas été loin de concéder le nul contre Marseille. Tout cela reste serré. Et pour le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton cela le restera jusqu’à la ligne d’arrivée.

“Il y a eu des séries avant Netflix dont une qui s’appelait “les cinq dernières minutes”. C’est un peu le résumé de ce que va être la fin de saison en L1 : palpitante et passionnante. Je crois qu’on connaitra le champion de France le soir de la 38e journée. Exemple, hier soir à 22h45, le PSG était le nouveau leader de la L1, et trois minutes plus tard, à 22h48, Lille avait repris la tête, et Monaco perdu la sienne dans la course au titre… Finalement, le PSG conserve sa deuxième place à deux points du LOSC, il empoche sa deuxième levée de ce fameux pacte invisible du 12/12. En attendant la prochaine levée contre Nantes, il va y avoir la Coupe de France samedi à Brest et la Champions League contre Barcelone”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “A Bordeaux, rien n’a été simple, encore moins avec le forfait dans la journée de Moise Kean… Mais avec un Keylor Navas décisif particulièrement sur la tête de Briand, une charnière centrale solide, un Gana Gueye hyperactif et passeur, et un sauveur nommé Sarabia, lui qui était un peu passé aux oubliettes, le PSG a sauvé l’essentiel, les trois points.“