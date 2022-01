Le PSG a concédé un nouveau match nul frustrant ce dimanche soir face à l’Olympique Lyonnais (1-1) en championnat. Les Parisiens ont affiché deux visages dans cette partie avec une première heure très poussive, sans vraiment de créativité et « assez plat » dans le jeu comme l’a souligné Mauricio Pochettino, mais l’entrée de Thilo Kehrer et des titis parisiens ont permis de dynamiser le collectif Rouge & Bleu. En effet les trois entrants sont directement impliqués sur l’égalisation. Le site internet du Paris Saint-Germain a mis en exergue quelques statistiques intéressantes après cette rencontre.

Tout d’abord le fait que le PSG ait concédé l’ouverture du score à 9 reprises cette saison en Ligue 1, « mais n’a perdu qu’une seule fois jusqu’ici dans ce cas de figure. » De plus le club de la capitale est l’équipe qui a marqué le plus de buts dans le dernier quart d’heure de ses matches de Ligue 1 cette saison avec 14 réalisations.

Le but de Thilo Kehrer a permis aux Parisiens de repartir du Groupama Stadium avec le point du match nul. Le club évoque cette statistique insolite qui dit que l’international allemand a inscrit 2 des ses 3 buts en Ligue 1 après être entré en cours de jeu (Strasbourg le 7 avril 2019). De plus le PSG n’a perdu aucun de ses matches disputés lorsque l’ancien joueur de Schalke était sur le terrain cette saison (11 victoires, 2 nuls).

Edouard Michut a été l’homme de la soirée. Le jeune titi s’est offert le luxe de s’offrir sa première passe décisive chez les professionnels sur le but égalisateur de Kehrer. Avec cette offrande, le Français est devenu e plus jeune joueur du PSG à offrir une passe décisive en Ligue 1 à 18 ans et 311 jours depuis un certain.. Kylian Mbappé (18 ans et 298 jours contre Dijon le 14 octobre 2017).

Enfin le Paris Saint-Germain a passé un nouveau cap dans son histoire puisqu’il a a disputé ce dimanche son 2500e match officiel depuis la création du club en 1970. 2500 matches pour un bilan positif avec un total de 1295 succès, 596 matches nuls et 609 défaites !