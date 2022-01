Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 janvier 2022. Le match nul face à l’OL au Groupama Stadium (1-1), la prestation inquiétante de Georginio Wijnaldum, la belle entrée en jeu d’Édouard Michut, les difficultés des Rouge & Bleu lors des contre-attaques adverses et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque ce match nul entre l’Olympique Lyonnais et le PSG (1-1) en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Mené assez rapidement par un but de Lucas Paquetá (7e), le club de la capitale a une nouvelle fois arraché l’égalisation dans le dernier quart d’heure grâce à une réalisation de Thilo Kehrer (76e), entré en cours de jeu. Mais comme en 2021, il ne se passe toujours rien avec « une équipe amorphe, constituée de bric et de broc, souvent consternante et suscitant une forme d’inquiétude, de lassitude aussi. » Mais une fois de plus, la force de caractère de l’équipe ainsi que le coaching gagnant de Mauricio Pochettino ont permis aux Rouge & Bleu d’obtenir un score de parité. En difficulté pendant cette rencontre, Colin Dagba et Georginio Wijnaldum sont décrits comme « des fantômes réussis, puisqu’ils donnent la frousse balle au pied, mais leur entraîneur continue de les aligner quand d’autres solutions existent », rapporte LP. Le journal estime également qu’aucun joueur ne progresse avec le coach argentin.

Le quotidien francilien revient plus en détails sur la prestation inquiétante de Georginio Wijnaldum. Titulaire au coup d’envoi, le Néerlandais a une nouvelle fois déçu dans le jeu jusqu’à son remplacement à la 83e minute par Eric Dina Ebimbe. En balance avec Xavi Simons pour une place de titulaire, le milieu de 31 ans « n’a rien fait durant la première période pour tenter de faire oublier » ce choix. Pire, « il a rendu une copie d’une tristesse infinie » avec seulement 10 ballons touchés en première période et en a perdu la moitié. Et comme souvent, l’ancien de Liverpool a semblé perdu sur le terrain. Positionné sur le côté droit de l’attaque en première période, l’international néerlandais a ensuite basculé en tant que milieu gauche dans un schéma en losange, mais sa prestation ne fût guère mieux avec beaucoup de passes en retrait. À l’inverse, les entrées en jeu de Xavi Simons et Édouard Michut ont apporté « du rythme, de l’enthousiasme et de la précision. »

Les notes du PSG (Le Parisien) : Navas 6 – Dagba 3, Marquinhos 6.5, Kimpembe 4, Mendes 5 – Herrera 4, Paredes 3, Verratti 5 – Wijnaldum 2, Icardi 2, Mbappé 6

De son côté, L’Equipe évoque également ce match nul entre l’Olympique Lyonnais et le PSG (1-1) et remarque que lorsque Kylian Mbappé ne marque pas, tout est plus difficile pour le club de la capitale. « Paris n’a pas seulement oublié d’être créatif et dangereux jusqu’au coaching massif de Mauricio Pochettino, mais il s’est aussi très mal réorganisé sur ses ballons perdus. » Même si elle a joué avec un bloc bas, l’équipe de Peter Bosz a su bien se projeter vers l’avant à plusieurs reprises (8e, 35e, 59e, 71e). Cependant, les Rouge & Bleu tournent au ralenti en championnat avec 4 nuls sur leurs cinq derniers matches. Malgré de nombreuses absences (Hakimi, Gueye, Di María, Messi, Neymar…), « Paris a clairement besoin de retrouver plus d’intensité et de qualité. » L’entrée des jeunes Titis – Xavi Simons et Édouard Michut – ainsi que la seconde période de Nuno Mendes sont notamment saluées.

Le quotidien sportif met en avant les difficultés du PSG lors des contre-attaques adverses. Des situations qui s’annoncent dangereuses à plus d’un mois du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). « Cela devrait être l’un des principaux chantiers de Mauricio Pochettino dans les prochains jours. » Face à l’OL, le milieu parisien s’est à chaque fois fait transpercer sur ce type d’action et a notamment pu compter sur un grand Keylor Navas ou sur l’imprécision des attaquants lyonnais. Des difficultés déjà aperçues lors des journées précédentes, mais lorsque « le talent individuel des adversaires montent d’un cran, Paris paraît encore plus friable sur les phases de transitions défensives. » Pour améliorer cela, les Rouge & Bleu devront avant tout éviter les pertes de balle faciles et maximiser leur concentration sur la pelouse.

L’Equipe salue aussi la belle entrée d’Édouard Michut, auteur de sa première passe décisive en match officiel avec les professionnels. En un mois, le milieu de terrain de 18 ans a accumulé du temps de jeu lors des matches face à Feignies Aulnoye (26 minutes), Vannes (90 minutes) et l’OL (21 minutes). Face aux Lyonnais, le Titi n’a pas hésité à aller au contact et il a aussitôt apporté du mouvement à l’équipe. « De la fouge, de la créativité aussi, bref le genre d’ingrédients qui peut suffire à faire basculer une rencontre. » Et en faisant sortir Leandro Paredes et Ander Herrera pour Xavi Simons et Edouard Michut, Mauricio Pochettino « a peut-être envoyé le signal qu’il va compter, un peu, sur eux après leur avoir accordé si peu de temps sur la phase aller. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Navas 7 – Dagba 3, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Mendes 6 – Herrera 4, Paredes 3, Verratti 6 – Wijnaldum 3, Icardi 4, Mbappé 6

De son côté, Le Progrès revient sur le style de jeu de l’OL. La tactique de Peter Bosz était de laisser l’initiative à l’adversaire « en se positionnant plus bas qu’à l’accoutumée, et espérer profiter de quelques contres. » Après l’ouverture du score de Lucas Paquetá, les Gones ont pu compter sur un grand Antony Lopes face à Leandro Paredes et Marquinhos. L’excellent arrêt de Keylor Navas devant Moussa Dembélé (60e) « avait laissé l’espoir aux hommes de Mauricio Pochettino de revenir dans le match. » Après l’égalisation de Thilo Kehrer, les deux équipes allaient d’un but à l’autre et se quittaient finalement sur un match nul logique.