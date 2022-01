Les réseaux sociaux et ses dérives… Ce dimanche une jeune supportrice du PSG, Camille, et atteinte d’une maladie rare a publié un message sur Twitter pour son idole, Kylian Mbappé. Cette dernière a partagé son souhait qu’il poursuive son aventure au Paris Saint-Germain et de le voir réussir cette année avec le club de la capitale mais aussi avec les Bleus. Voici un extrait de son propos : « À Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. »

Suite à cette vidéo, que nous avons partagé sur nos réseaux car nous essayons de soutenir à notre échelle l’association « Un sourire pour Camille » qui vient aide aux enfants atteints de maladie congénitales et génétiques, de nombreux messages haineux (et abrutis) ont été à déplorer. Face à ce torrent de haine, l’association a tenu à rappeler que Camille avait « juste envie d’envoyer un message à Mbappé qu’elle adore » et d’ajouter, « cela nous rappelle à quel point l’être humain peut être cruel. » Cette polémique a pris une telle ampleur que l’international français a aussi apporté son soutien à la jeune fille et sa famille sur ses réseaux en déplorant les différents tweets envoyés :

« Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille. Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. »

Une très belle initiative prise par le Parisien qui, espérons le, calmera certains de ces génies… De notre côté, la rédaction de Canal Supporters continue d’apporter toute sa solidarité à Camille et à toute sa famille !