Talk CS – Mercato : Avec qui le PSG doit se renforcer pour la saison 25 / 26 ?!

La saison 2024 / 2025 entre dans l’histoire du PSG comme étant le plus réussie par la palmarès acquis mais également par le jeu proposé. Cependant, il sera important de se renouveler si le club de la capitale veut continuer à gagner.

Dans le football et les sports collectifs en général, lorsque tout va bien, on entend souvent dire qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Cependant, après avoir réalisé une saison historique, le PSG devra se renouveler afin de continuer de gagner et répondre à l’adversité qui sera plus accrue. Ainsi, le mercato estival 2025 tombe à pic. En effet, après la finale perdue (3-0) face à Chelsea en Coupe du Monde des Clubs, les dirigeants parisiens peuvent sereinement se tourner vers le marché des transferts et réaliser les plus belles affaires pour renforcer leur effectif. C’est dans ce contexte que nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont retrouvé dans le dernier Talk CS pour évoquer des noms pour le mercato du Paris Saint-Germain. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !