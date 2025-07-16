Jean-François Vulliez
PSG : Le club annonce un nouvel entraîneur pour son équipe Espoirs

La refonte interne au PSG se poursuit discrètement. Après l’annonce d’un Directeur Technique du Centre de Formation & Préformation, le club de la capitale a officialisé un nouvel entraîneur pour son équipe équipe Espoirs.

Depuis 2023 et l’intronisation de la paire Luis Campos – Luis Enrique, le PSG a pris un virage dans son histoire récente en tablant sur une politique sportive et de recrutement différente de ce qu’il a connu depuis l’arrivée de QSI. Ainsi, la refonte en interne se poursuit aujourd’hui après la nomination d’un nouveau Directeur Technique du Centre de Formation & Préformation, le Paris Saint-Germain officialise un nouvel entraîneur à la tête de son équipe Espoirs : Jean-François Vulliez. L’homme de 52 ans a gravi les échelons du côté de l’Olympique Lyonnais, avant de devenir jusqu’aujourd’hui et depuis septembre 2024, entraîneur adjoint à l’AC Horsens, en première division danoise. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain précise le rôle qui sera confié à Jean-François Vulliez : « Il aura pour mission principale de diriger l’équipe Espoirs avec pour objectif d’assurer leur transition vers le football professionnel« .

